資訊奧林匹亞國家隊 灣區華裔少年4席占3席

左起為薛浩源、劉棅東及陳健，將代表美國參加7月底在玻利維亞舉行的國際資訊學奧林匹亞競賽。（受訪者提供）

灣區華裔 少年在5月底剛剛結束的國際資訊學奧林匹亞國家集訓（USA Computing Olympiad National Camp）中取得佳績。其中來自庫比蒂諾市的薛浩宇（Brian Xue)、陳健（Alex Chen)與來自佛利蒙市的劉棅東（Bing-Dong Liu)位列所有參賽選手的前四名之列，將代表美國參加今年7月底在玻利維亞舉行的國際資訊學奧林匹亞（International Olympiad in Informatics, IOI）競賽。來自巴洛阿圖的羅海倫（Helen Law)則將進入美國女子國家隊，參加7月在德國舉辦的歐洲女子資訊學奧林匹亞競賽（European Girls' Olympiad in Informatics，EGOI).

陳健、薛浩源和劉棅東都是12年級學生，羅海倫今年才是9年級學生。其中陳健和劉棅東都是第三次進入美國國家集訓隊名單。薛浩源今年是第三次進入美國國家集訓隊名單，第二次進入美國隊，他去年就代表美國隊在國際資訊學奧林匹亞競賽中以總分第三的成績摘得金牌。

國際資訊學奧林匹亞創辦於1989年，是全球最權威，最有挑戰性的中學生程式設計競賽之一，每年由不同國家輪流承辦。比賽旨在培養青少年對資訊科學與演算法的興趣，參賽者須在五小時內獨立完成三道電腦科學題目，包括設計高效演算法、撰寫程式與處理複雜資料結構。各國代表隊都經由國內選拔賽脫穎而出。

歷屆競賽不僅促進國際交流，也見證了許多傑出選手日後成為AI 、軟體與硬體領域的先驅。例如目前炙手可熱的OpenAI、DeepMind等AI科技企業的不少核心技術成員，都曾經是國際資訊學奧林匹亞獲獎選手。

指導教師徐源表示，幾位選手對演算法、數學和計算思維非常有熱情且為此做了多年的努力。作為老師重要的是在有充足信任的前提下，幫助他們精準定位自己在不同層面的不足和突破瓶頸。他認為，在AI可以代替人類編程的時代，下一代優秀人才很需要的素養，是適應AI時代的演算法和計算思維，從而成為可以用好AI甚至開發AI的人才。

同為指導教師的郭承恩則認為，學生成功離不開背後有很高科技素養的家長的托舉，以及彼此之間親密無間，樂於分享，互相成就的良好氛圍。