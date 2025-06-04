Waymo自駕計程車 變得自信少耐心 還會按喇叭抗議

漂亮的Jaguar I-PACE，隱形司機越來越趨近於快狠準的境界。 (waymo.com)

Waymo 公司一年前在舊金山 開始運行自駕 計程車，隱形司機隨著時光遷移而人性化。它變得很有自信而且少了一些耐心，不會傻傻的謹遵交通規則。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，該報記者里格斯（William Riggs）為了追蹤Waymo的進展，每周至少會搭乘幾次自駕計程車。這次一輛Waymo自動駕駛計程車沿著日落區11th Avenue緩緩駛近行人穿越道，如同太空船順利降落月球表面那般平穩。

一位行人很自信地走上穿越道，幾乎沒有注意到那輛車上沒有司機。這類自動駕駛汽車在舊金山的道路上隨處可見，它們以高科技感測器和攝影機而聞名，有時甚至會令人惱火地遵守所有交通規則。

但這輛Waymo卻打破了刻板印象。行人還沒過完馬路，Waymo就啟動了。這是人類駕駛常見的微妙動作之一，輕輕的鬆開煞車，讓車輪緩慢向前滾動。雖然這種動作通常並不危險，但它往往透露出一種不耐煩，或者大多數人潛意識裡都會有的一絲特權感。

對里格斯而言，這是他第一次看到Waymo出現這種緊迫感，讓他覺得意趣橫生。最近他還注意到了其他變化：Waymo的全電動捷豹SUV曾經以與機器學習相關的僵硬行為而聞名，如今卻變得自然和自信。

自從一年前在舊金山推出載客服務以來，這些車輛已經適應了擁擠且多樣化的交通狀況：塞車的道路、送貨卡車、電單車以及滑板車。在這個擁擠的生態系統中，Waymo 現在似乎不再害怕衝突。如今，如果另一個司機搶道超車，Waymo甚至會按喇叭抗議。

里格斯說︰「從進化的角度來看，你會看到這些車輛的預判能力和自信程度大大提升。」Waymo的工程師試圖在嚴格遵守每一條交通法規的職責和看似相互衝突的目標之間同時取得平衡：盡快把乘客送到目的地。

Waymo產品管理總監馬爾金斯（David Margines）表示，研發工程師很驚訝地發現，反應更快、行動更果斷的自動駕駛計程車，實際上比小心翼翼的更安全。