我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

Waymo自駕計程車 變得自信少耐心 還會按喇叭抗議

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
漂亮的Jaguar I-PACE，隱形司機越來越趨近於快狠準的境界。 (waymo.com)
漂亮的Jaguar I-PACE，隱形司機越來越趨近於快狠準的境界。 (waymo.com)

Waymo公司一年前在舊金山開始運行自駕計程車，隱形司機隨著時光遷移而人性化。它變得很有自信而且少了一些耐心，不會傻傻的謹遵交通規則。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，該報記者里格斯（William Riggs）為了追蹤Waymo的進展，每周至少會搭乘幾次自駕計程車。這次一輛Waymo自動駕駛計程車沿著日落區11th Avenue緩緩駛近行人穿越道，如同太空船順利降落月球表面那般平穩。

一位行人很自信地走上穿越道，幾乎沒有注意到那輛車上沒有司機。這類自動駕駛汽車在舊金山的道路上隨處可見，它們以高科技感測器和攝影機而聞名，有時甚至會令人惱火地遵守所有交通規則。

但這輛Waymo卻打破了刻板印象。行人還沒過完馬路，Waymo就啟動了。這是人類駕駛常見的微妙動作之一，輕輕的鬆開煞車，讓車輪緩慢向前滾動。雖然這種動作通常並不危險，但它往往透露出一種不耐煩，或者大多數人潛意識裡都會有的一絲特權感。

對里格斯而言，這是他第一次看到Waymo出現這種緊迫感，讓他覺得意趣橫生。最近他還注意到了其他變化：Waymo的全電動捷豹SUV曾經以與機器學習相關的僵硬行為而聞名，如今卻變得自然和自信。

自從一年前在舊金山推出載客服務以來，這些車輛已經適應了擁擠且多樣化的交通狀況：塞車的道路、送貨卡車、電單車以及滑板車。在這個擁擠的生態系統中，Waymo 現在似乎不再害怕衝突。如今，如果另一個司機搶道超車，Waymo甚至會按喇叭抗議。

里格斯說︰「從進化的角度來看，你會看到這些車輛的預判能力和自信程度大大提升。」Waymo的工程師試圖在嚴格遵守每一條交通法規的職責和看似相互衝突的目標之間同時取得平衡：盡快把乘客送到目的地。

Waymo產品管理總監馬爾金斯（David Margines）表示，研發工程師很驚訝地發現，反應更快、行動更果斷的自動駕駛計程車，實際上比小心翼翼的更安全。

Waymo 舊金山 自駕

上一則

防野火 住宅5呎內「零區」禁枯木落葉

下一則

聖荷西提供弱勢童「暑期免費餐食」7大據點領取

延伸閱讀

「楊生煎」落戶舊金山　老上海味道在Geary街重現

「楊生煎」落戶舊金山　老上海味道在Geary街重現
首艘以舊金山同志運動人士命名補給艦 被川普抹名

首艘以舊金山同志運動人士命名補給艦 被川普抹名
Waymo付費乘車次數 今年來突破1000萬

Waymo付費乘車次數 今年來突破1000萬
無人計程車Waymo付費乘車次數 今年已突破1000萬

無人計程車Waymo付費乘車次數 今年已突破1000萬
嗶嗶倒車聲惱人 居民擋Waymo充電站

嗶嗶倒車聲惱人 居民擋Waymo充電站

熱門新聞

初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02
加州男子 378 年監禁判決被推翻，法官裁定原告可能捏造指控。（取自Pexels）

養女為留美誣陷性侵 北加男378年刑撤銷 入獄16年終翻案

2025-05-29 13:04
中半島已營運102年的私立天主教大學「那慕爾聖母大學（Notre Dame de Namur，NDNU）」原本要將校地賣給史丹福大學，但經過一年協議，最後與史丹福大學交易失敗，圖為史丹福大學校區樣貌。（記者江碩涵／攝影）

史丹福交易破局 聖母大學將校園出售給加大

2025-05-29 19:59
從SFO起飛的航班中，Delta Air Lines表現最佳，延誤率僅13.4%，取消率僅1.1%。（本報檔案照）

SFO航班誤點排行榜 最雷航空延誤率破四成 這家表現最穩

2025-05-29 13:28
隨著川普政府加大整肅移民力度，可能有許多移民會透過盡快入籍成為美國公民來保護自己。（美聯社）

川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分

2025-06-01 02:20
作為加州本地創立的高端戶外品牌，Patagonia深受灣區居民的喜愛。（取自官網）

節日罕見促銷高端戶外品牌 灣區華人狂掃貨架搶到賺到

2025-05-27 14:49

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深