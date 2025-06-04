不甩審計部門斥財務缺失 舊金山動物園恐遭議會傳喚

舊金山動物園被指多項財務文件缺失，恐遭市議會傳喚。(本報檔案照)

舊金山 市府審計部門周一向舊金山動物園（San Francisco ZOO）發出措辭嚴厲的信函，斥責其管理層在審計期間，未能提供完整的營運財務信息，甚至一度拒絕配合調查。動物園未來可能面臨市議會的傳喚。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，市議會預算與立法分析辦公室首席分析員岡徹（Dan Goncher）簽署14頁信函，動物園對審計團隊提出的25項要求中，多數未回應或回應不全，所提供的財務資料亦與公開稅務紀錄相矛盾，並已多次錯過截止期限。

岡徹在信中警告：「若動物園管理層持續不配合，我們將建議市議會採取進一步行動，包括行使傳喚權力。」

動物園在去年發生一連串爭議，包括動物福祉遭批評、園內安全狀況等，市議會於去年10月一致通過對其發起審計。雖然動物園方提出異議，但作為一家市府擁有、由非營利機構舊金山動物園學會（San Francisco Zoological Society）營運的單位，園方仍需接受公共審查。

岡徹的信函是回應動物園執行長彼得森（Tanya Peterson）在周日回寄審計單位的電子郵件。

動物園發言人辛格（Sam Singer）周一表示，動物園相信自己已「配合或大致配合審計要求」。

「動物園感謝該信的坦誠表達。」辛格於周二表示，並強調園方相信已「回應市府的各項要求」，也呼籲市府體諒動物園是「規模小且資源有限的機構」，但「配合市府仍是最高優先事項」。

根據信中內容，審計小組與彼得森於1月29日首次會面。

之後的幾個月，動物園雖提供部分資料，但多次延遲並提交不完整資訊。岡徹指出，審計團隊要求2019-2020至2024-2025財政年度的詳細預算與財務表，包括各項收入與支出明細。但園方僅提供部分年度報告，而且與公開稅表 Form 990及經審核財報不符。

岡徹寫道：「這些文件未能充分說明動物園財務全貌，其內部報告中的數據與公開資料並不一致。」

此外，當審計人員要求提供與第三方供應商的有效合約清單，包括金額與起迄日期時，動物園僅交出廠商名單與兩份合約。對於園方現行政策與程序的要求，也只收到一份2002年的員工手冊。戰略計畫亦僅提供2016年的草案版本，更新版本未曾提交。

辛格說：「提供所有尚未提交的文件為當務之急。」並透露動物園董事會成員希望能與市府會談，以釐清審計優先事項。