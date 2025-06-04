緩解住房壓力 加州眾議會通過社宅法案

眾議員李天明提出「社會住宅法案」（AB 11），於2日在州眾議會通過。（華促會提供）

加州 住房短缺與高昂租金 問題持續惡化，數百萬居民面臨居住困境。為應對危機，代表南灣的州眾議員李天明（Alex Lee）提出「社會住宅法案（Social Housing Act）」（AB 11），並於2日在眾議會通過。法案計畫透過大規模興建公營混合收入住宅，緩解全州住房壓力。

AB 11將設立「加州住宅管理局（California Housing Authority）」，擔負社會住宅開發與營運；配套法案AB 590則擬在2026年11月公投中推出9.5億美元公債，用於建立「循環貸款 基金」，以零利率貸款支持混合收入住宅興建，並將已還款項再投入後續開發，確保資金可持續運作。

灣區房價飆升已令多數家庭望而卻步。2024年，聖荷西入門級住宅中位價達97萬美元，普通家庭年收入約17萬美元，卻需近30萬才有能力購屋。一居室月租近2,000美元，而全職最低工資勞工僅能承擔約830美元。高租金推升無家可歸人口，自2007年至2023年增長30.5%。

李天明指出，現行市場機制無法解決房價和空置率逆向並存的問題，「政府必須主動出面，透過社會住宅確保各階層居民都能負擔住房」。社會住宅以高收入租戶補貼低收入戶租金，並由公部門管理，不受市場炒作影響，租金將依建設與維護成本訂定，避免房價波動帶來的衝擊。

此模式在其他地區已有成功案例。馬里蘭州蒙哥馬利縣自2018年起投入1億美元成立循環貸款基金，預計到2030年前建成2000戶混合收入住宅，未採用傳統政府補貼；西雅圖則於2023年核准成立「西雅圖社會住宅開發機構」，並在近期公投中同意每年籌集5000萬美元，用於公營住宅興建。加州沙加緬度的CADA計畫亦展現混合收入模式優勢。

若AB 11與AB 590能順利完成州參議會審議並於2026年公投獲通過，加州將率先在全州推動由政府主導、財務自給的社會住宅計畫，朝向「住房為人權」的目標邁進。

李天明表示，未來他將持續關注法案執行情況，確保社會住宅能真正落實，為加州數百萬居民提供穩定且可負擔的居所。