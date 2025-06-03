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蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

編譯廖宜怡／綜合報導
蘋果創辦人喬布斯小女兒伊芙將在今夏完婚。（美聯社）
蘋果創辦人喬布斯小女兒伊芙將在今夏完婚。（美聯社）

根據報導，蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）小女兒伊芙（Eve Jobs）將在今年夏天與英國奧運馬術運動員查爾斯（Harry Charles）結婚。這場婚禮將會是本季最受人矚目的婚禮之一。

英國「尚流」雜誌（Tatler）報導，伊芙和查爾斯的婚禮將於8月在英國科茲沃茲（Cotswolds）舉行，當地是許多名流和皇室成員居住的地方。

伊芙的未婚夫查爾斯（中）在去年巴黎奧運會馬術團體賽中摘金。（美聯社）
伊芙的未婚夫查爾斯（中）在去年巴黎奧運會馬術團體賽中摘金。（美聯社）

26歲的伊芙畢業於史丹福大學，她也是一名出色的馬術運動員，目前在時尚界逐漸嶄露頭角，曾擔任路易威登模特兒，並多次在巴黎時裝秀上亮相。伊芙的未婚夫查爾斯現年25歲，在2024年巴黎奧運的團體馬術跳躍賽中奪得金牌。兩人去年夏天以情侶之姿在奧運會上首次公開亮相，不久後就傳出訂婚。

預計參加婚禮的嘉賓將包括前副總統賀錦麗等。英國皇室成員也可能出席，根據報導，碧翠絲公主和夫婿馬佩利-莫茨（Edoardo Mapelli Mozzi）出現在賓客名單上；科技界代表則包括微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）的女兒珍妮佛和菲比（Jennifer and Phoebe Gates）。

舊金山紀事報表示，生於1998年的伊芙在灣區巴洛阿圖長大，雖然家庭擁有龐大財富，卻在樸實的生活中成長。眾所周知，父親喬布斯禁止子女使用他參與研發的電子設備。母親羅琳（Laurene Powell Jobs）也曾公開表示，家族約217億美元的財產不會傳承下去。

伊芙沒有依賴家族名聲開闢自己的人生道路，她不但是一名馬術障礙超越賽運動員，也是時尚界一顆冉冉升起的新星。她現在是DNA Models旗下的簽約模特兒，曾登上Vogue雜誌封面。

伊芙的33歲哥哥里德（Reed Jobs）和29歲的姊姊艾琳（Erin Jobs）也將出席婚禮，但不清楚其同父異母姊姊莉莎（Lisa Brennan-Jobs）是否會出席。

現年47歲的莉莎與喬布斯有複雜的父女關係，但報導稱，在喬布斯於2011年10月去世前的最後幾天裡，莉莎一直陪伴在父親身邊。

此外，時尚觀察家們正在猜測伊芙會選擇哪個品牌的婚紗。根據伊芙的現代風格和有淵源的設計師，觀察家猜她可能選擇高級訂製婚紗，或者父親喬布斯最喜愛的三宅一生（Issey Miyake）設計的婚紗。

巴黎奧運 史丹福大學 灣區

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