美蘋果商店生態系 開發者交易額逾4060億

美國蘋果應用程式商店生態系開發者交易額，2024年突破4060億美元。(美聯社 )

蘋果公司近日發布研究報告指出，2024年美國應用程式商店App Store生態系統促成的開發者帳單與銷售總額達到4060億美元，較2019年的1420億美元躍升近三倍。更令人注目的是，超過九成的交易並未產生給蘋果的佣金，意味著大部分收益直接留給開發者。

過去五年，美國開發者收益規模翻倍，尤以小型開發者最為顯著，2021至2024年間收入增長76%。蘋果執行長庫克表示，App Store自2008年上線以來，持續為各種規模開發者提供機會，未來也將投資更多工具與資源，助力創新。

在2024年，與實體商品及服務相關的帳單達2770億美元，應用內廣告收入750億美元，數位商品與服務帳單530億美元。推動因素包括外送訂單、娛樂串流與企業應用等。與2019年相比，實體類別支出增長逾三倍，零售與雜貨外送支出更翻四倍，旅遊與餐飲外送已超越網約車服務。遊戲類別仍居收益榜首，其次為生產力、教育與商業類應用。

美國開發者可在全球175個國家與地區的App Store上架應用，透過無縫銷售系統收款。許多美國App在海外排行榜躍居前五，顯示國際競爭力。此外，過去五年App Store已攔截逾90億美元的詐欺交易，2024年拒絕190萬筆不符標準的App提交，以維護平台安全與用戶信任。

「Slopes」滑雪應用，利用蘋果生態系並擴展至 Apple Watch，如今已擁有超過500萬滑雪及單板滑雪愛好者用戶。（截屏自蘋果商店官網）

為加速創新，蘋果持續強化應用程式商店 功能，包括App Analytics、StoreKit升級、產品頁面自訂，以及即將推出的「無障礙營養標籤」。同時，15% 的「App Store小型企業計畫」扶植新興開發者。典型案例「Slopes」滑雪應用透過HealthKit、Live Activities、ARKit及Apple Watch擴展，吸引逾500萬用戶，成為國際品牌。

此外，蘋果自2021年與密西根州 立大學在底特律合辦蘋果開發者學院（Apple Developer Academy），至今已培育逾1200名學生；另有超過900名學員完成四周Apple Foundation Program課程。這些培訓與資源讓蘋果在美國創造超過290萬個直接與間接就業機會，有力帶動地方經濟與科技發展。

整體而言，美國App Store生態系展現龐大商機與持續成長動能，並透過多元支援與嚴謹機制，協助開發者在全球市場脫穎而出，為使用者提供更便捷、安全且創新的數位服務。