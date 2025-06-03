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聖比尼度縣新建房速度全州最快 毗鄰灣區、矽谷員工新歡

編譯組╱綜合報導
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加州部分較小及中等規模的內陸縣，新建住房速度卻快過全加州整體速度超過兩倍。示意圖。(取自Pixabay)
加州部分較小及中等規模的內陸縣，新建住房速度卻快過全加州整體速度超過兩倍。示意圖。(取自Pixabay)

根據加州財政部門進來發布估計數據，加州自2020年4月至2025年1月的5年期間，建造約56萬間房屋。略高於州長紐森競選期間提出、加州每年應建造住房目標數量。

加州有些縣的新建房屋速度較快，即使在面臨疫情後建築業低迷情況，部分較小及中等規模的內陸縣，速度卻快過全加州整體速度超過兩倍，當地獨棟住房大量出現，吸引其他地區居民前來買房。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，毗鄰灣區的聖比尼度縣(San Benito County)是加州新住房建設速度最快的縣，2020-2025年成長率約為9%。其反映了這個位在聖荷西南邊的小縣，盡管新增房屋數量少於2000間，增幅卻是舊金山的兩倍多。舊金山房屋庫存成長少於4%，略低於加州平均水平。聖比尼度縣的大部分房屋增長發生在賀萊斯特市(Hollister)，其為矽谷員工越來越熱門的居住社區。

馬連縣新房建設成長率排名倒數第十、僅略高於1%，在2025年擁有至少十萬間住房的加州各縣中最低。當地高生活成本迫使許多低收入居民搬離，導致入學率下降。

海灣對岸的阿拉米達縣為灣區唯一住房建設速度、快過加州整體速度的縣，住房數量增加近5%。其中很大部分導因於屋崙、艾姆瑞維爾、都布林(Dublin)的新房建設。

然而，正在建造房屋的縣，不一定建造相同型式房屋。例如，阿拉米達縣有四分之三新房是至少有五個住房單位的多戶住房建築。在河濱縣，絕大部分新房是傳統獨棟住房。

大型多戶住房建築數量，是加州整體成長最快的新建房類型，2020-2025年間，增加近7%、約為24萬間房屋。

柏克萊加大特納住房創新中心副研究主任蘇濱(Zach Subin)表示，加州內陸地區傾向優先開發獨棟住房，因為與沿海地區相較，內陸地區土地供應更充足更便宜。當土地價格上漲時，業主通常需建造更多住房單位，才可獲利。

但是，加州建築業協會會長鄧莫耶(Dan Dunmoyer)認為，建造多戶住房變得越來越難，加州租賃市場不確定性，導致銀行與其他貸款機構不願支持多戶住房項目，高昂保險費用也抑制公寓的價格。若負擔得起，大部分買房者會希望擁有獨棟住房，即使須搬到另一個縣。

不過，住房與人口成長並不總是成正比。阿拉米達縣人口仍少於2020年，灣區許多居民外移到其他地區。但加州財政部門估計顯示，該縣人口正在緩慢恢復。另一方面，舊金山與馬連縣情況則沒有增加居民的現象，從部分方面來看，這兩地是灣區生活成本最高的地區。

加州 灣區 舊金山

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