政治示威不斷 優勝美地新規：野外不能擅自掛旗

在巖壁上掛旗幟，必然會破壞自然景觀。(圖片來自優勝美地國家公園官網)

優勝美地 國家公園最近發生多宗掛大幅旗幟抗議的事件，致使公園宣布不准在野外擅自掛旗的新規。

舊金山紀事報報導，這項新規定明確禁止在荒野地區懸掛旗幟（flags）和橫幅（banners）。這一地區包括著名的酋長巖（El Capitan）花崗岩峭壁，過去一年裡酋長巖峭壁至少發生過三次帶有政治意味的旗幟展示活動。

5月下旬發布的優勝美地國家公園管理局簡報更新指出：「任何個人或團體不得在任何自然或文化景觀上懸掛或以其他方式張掛…任何面積超過15平方呎的橫幅、旗幟或標誌…除非事前獲得許可。」

當時恰逢一群活動人士在酋長巖峭壁上舉行了一場備受矚目的示威活動，他們懸掛了一幅面積達1925平方呎的藍粉白三色跨性別驕傲旗幟（transgender pride flag）。此舉旨在引起人們對川普 政府取消聯邦政府內部多元化倡議措施的關注。

該示威活動的協調員表示，在旗幟展開後的幾個小時內，公園官員命令他們將旗幟取下，示威者矢言他們的舉措「沒有違反任何規定」。但公園方面當時即發表聲明，稱該次示威活動是「未經授權且不恰當的展示」。公園聲明「我們認真對待國家公園的保護，絕不容忍任何破壞其完整性的行為。」

最新的綱要更新由優勝美地代理主管麥克帕登（Raymond McPadden）於5月21日簽署。更新內容指出，「這項限制措施對於根據「荒野法」保護荒野特徵的價值、提供不受損害的遊客體驗、保護自然和文化資源是必要的…並且對於維護公共安全也是必要的，因為懸掛物品可能危及和干擾攀岩活動者。」

今年2月，在一年一度的「火瀑布」奇觀期間，一群優勝美地公園的工作人員和其他登山者從酋長巖頂懸掛了一面倒掛的美國國旗，以提高人們對川普政府裁員影響聯邦土地工作人員的認識。去年夏天，四名登山活動人士在懸崖上懸掛了一面寫著「停止種族滅絕」的大型橫幅，抗議以色列對加薩 的攻擊。