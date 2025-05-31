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跟自駕車AI司機閒聊 一句「滾下車」讓記者傻眼

編譯林思牧／綜合報導
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坎城影展上展出一款自駕計程車的AI新功能：閒聊（small talk）。舊金山一位記者親身體驗後，向Waymo請願：拜託別加上這個功能。

SFGATE的資深文化編輯甄泰爾（Dan Gentile）報導，這一體驗被稱為「tAxI」，作為沉浸式競賽的一部分與虛擬實境電影和實驗性敘事裝置一起放映。他敘述：「您坐入一輛看起來像是老式計程車的車子，車內瀰漫著燒焦的香煙和灑出的威士忌的味道。在同意將我的對話納入tAxI的大型語言模型後，我開始跟它閒聊舊金山—馬上我就注意到，我的司機並不特別喜歡這座城市。」

此項目由羅德里格斯 (Yamil Rodriguez) 的團隊創建，他將自己在沉浸式劇院方面的背景與對人工智慧的興趣結合起來，使該項目成為現實。他說：「計程車曾經是交換故事的地方。」甄泰爾記得看過「計程車告白」（Taxicab Confessions），計程車是一個讓人感到安全的地方，可以分享任何瘋狂的故事，甚至是編造的故事，或計程車司機講述某個街區或街角的歷史。

這位人工智慧「司機」能說50多種語言，並像許多人類計程車司機一樣，深諳悲觀主義。甄泰爾寫著，「當我告訴她，我作為記者住在舊金山時，她說的第一句話是：『若沒有科技工作，住在舊金山就是個無底洞。』我們繼續談論我正在寫的一個關於龐克搖滾歷史的故事，她給我講了一個非常普通的軼事，是另一位顧客告訴她的，關於20世紀80年代參觀Mission地區龐克俱樂部的故事，然後又談論這座城市變化的故事。」

正如您可能從這種類型的演示中所預料的那樣，每次回應之前都會有幾秒鐘的延遲，但司機似乎至少對舊金山有相當的了解。甄泰爾還來不及跟她深入交談，人工智慧司機就已粗魯地發出警告，毫不含糊地告訴他：「get the hell out」（滾下車）。

鑑於Siri和Alexa等語音提示助理的普遍性，Waymo等自駕計程車包含語音助理功能（包括像tAxI 這樣的強大的閒聊演算法）似乎只是時間問題。甄泰爾認為有時候閒聊是很可怕的，但有時候則會讓你開心一整天。但正是這種機會感—在任何商業版本中肯定會被美化，讓這種體驗變得像一場賭博，而且非常人性化。

舊金山 人工智慧 自駕

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