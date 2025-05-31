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面對8億赤字 金山市長羅偉首次預算案聚焦公安、毒品危機

記者李怡／舊金山報導
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面對8億赤字，羅偉首度預算案聚焦核心服務與結構調整。（記者李怡/攝影）
面對8億赤字，羅偉首度預算案聚焦核心服務與結構調整。（記者李怡/攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）30日首次公布其任內的財政預算案，提出一份總額達159億元，涵蓋2025至2027兩個財政年度的計畫，旨在解決8億元赤字，並推動市區復甦。羅偉強調，這是一份「負責任且均衡」的預算案，聚焦公共安全、潔淨街道、精神健康與毒品危機因應，以及經濟振興。

羅偉指出，舊金山正處於一個轉型關鍵期，必須「大膽而審慎地重新調整開支與收入的關係」，停止過去入不敷出的預算慣例。他強調：「揮霍無度、街道日益惡化的時代已經結束。」

盡管面臨嚴重財政壓力，羅偉重申他對公共安全的承諾，預算案將維持警察與消防資源，不會裁減任何警察職位，並將撥款招聘四期911接線員，支持包括警局、消防局、警長辦公室與檢察官辦公室等部門的運作。此外，也將持續資助移民與LGBTQ+社群的法律服務。

預算案承諾維持街道清潔服務，增聘清潔人員，並投入9000萬元，擴充中繼性住房，提供給有需要的街頭遊民。羅偉表示，街頭帳篷數量已降至2019年以來最低，「這證明我們的方法有效，但我們不會鬆懈。」

此外，他所推動的「Breaking the Cycle」計畫也將持續擴大，目標是以社區為單位，整合精神健康、戒毒與住房資源。該計畫已獲得3750萬元的私人捐款。

羅偉指出，復甦舊金山經濟與活絡市區是關鍵目標。預算案將創建全新文化藝術機構，整合藝術委員會、藝術補助辦公室與電影委員會，以提升行政效率並支持創意產業。

他也提出對中小企業的支持措施，包括延續「首年免稅」計畫，為新創業者免除登記與許可費用，並擴大「SF Shines」計畫，活化閒置店面。預算案亦保留針對兒童早期教育的「小C提案」預備金，並支持「冬日漫步」（Winter Walk）、「舊金山夜光」（Let's Glow）等市區活動，吸引遊客回流。

羅偉政府預計削減1400個市府職缺，其中大多為長期懸缺，僅約100個為現任人員。預算也將非營利組織補助回調至疫情前水準，節省1億元，並要求更高成效與問責。

面對州府與聯邦預算前景不明，預算中另設4億元儲備金，其中100萬元將專用於市府律師處理潛在訴訟事務。

在基礎設施方面，預算將投入逾1.3億元，用於消防站修繕、街道與人行道改善、操場與庇護所維修等項目，並預留5000萬元資助22項資訊科技工程，強化市政數據與服務整合。

羅偉感謝市府員工與非營利合作夥伴的貢獻，並表示，「市民對市府的感受正在好轉，且認為舊金山正走在正確的道路上。」

他強調，這不僅是一場短暫的復甦，而是為下一代打造長期繁榮的基礎。他特別致謝市議會預算主席陳詩敏（Connie Chan）與議長孟達文（Rafael Mandelman）的合作。羅偉說，「舊金山的復甦不是一時的，要做好長遠計劃和持續治理的準備。」

羅偉 舊金山 疫情

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