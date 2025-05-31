少數族裔媒體會議 關注麻疹、百日咳等疫苗可預防疾病

少數族裔媒體會議上，專家呼籲提升社區免疫力。（記者李怡/翻攝）

隨著麻疹與百日咳等疫苗可預防疾病在全美多州再度爆發，加上秋季新冠疫苗 供應將大幅縮減，30日舉行的少數族裔媒體會議（EMS）聚焦於這一令人憂心的公共衛生危機。與會專家指出，疫苗猶豫不決、全球疫苗分發計畫的終止，以及針對愛滋病的資源不確定性，正在威脅少數族裔社區的健康安全。

本次線上會議由ACoM（Asian Communicators of Medicine）主辦，主題為「可預防疾病的捲土重來」，邀集來自全美知名醫學機構的四位專家分享最新研究與政策挑戰，吸引包括華文媒體在內的眾多記者出席。

加州大學 舊金山分校感染病學教授Peter Chin-Hong醫師表示，疫苗可預防疾病的回潮並非偶然，「這是公共衛生警鐘響起的時刻」，他說：「當社會對疫苗的信任動搖，當資源轉移或縮減時，最先受害的往往是資源本就匱乏的族群。」

來自德州農工大學的生物學教授Benjamin Neuman指出，雖然新冠疫情 的緊急階段已過，但傳染病風險並未消失，「疫苗接種的缺口正在擴大，我們無法掉以輕心。」

耶魯大學的Jirair Ratevosian博士特別提到總統緊急援助愛滋病計畫（PEPFAR）面臨資金不穩與政策不確定，對全球抗愛滋工作構成威脅。他強調：「愛滋病毒雖尚無疫苗，但透過穩定的療法與國際合作，數百萬人已受惠。若資源削減，影響將是全球性的。」

田納西州范德堡大學醫學院的William Schaffner教授則呼籲，政策制定者與民眾重視疫苗教育與分發公平性，「少數族裔社區不該因為語言障礙、醫療可及性低而成為疫情下的弱勢。」

本次會議還介紹了一項名為「Cal Heat Score」的新工具，專門用來分析氣候變遷下的高溫健康風險。該工具由加州州政府與多個氣候與公共衛生部門合作開發，將氣候數據與歷年急診紀錄結合，能精準預測不同地區居民對熱浪的耐受度，提供社區有針對性的防災與健康警示。

主辦方強調，此次會議目的在於強化少數族裔媒體與公共衛生部門的資訊聯繫，讓更多家庭能及時掌握疫苗接種、疾病防範與氣候健康風險等關鍵資訊，提升整體社區的免疫力與應變能力。

相關資源與疫苗接種資訊，請參閱加州衛生部與CDC官網，或洽詢社區衛生中心。