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振興第3區 李爾德提案「PermitSF」簡化創業流程

記者李怡／舊金山報導
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從創業到治安，李爾德（右）推系列改革活化舊金山第三區。（李爾德辦公室）
從創業到治安，李爾德（右）推系列改革活化舊金山第三區。（李爾德辦公室）

從簡化創業流程、加強街區治安、推動夜間經濟到強化社區參與，第三區市議員李爾德（Danny Sauter）29日向社區報告最新施政進展，展現出他致力於振興舊金山核心地區的決心與實踐。

他指出，市府上周公布的首輪「PermitSF」法案，是由市議會、規劃局、小商業辦公室與市長羅偉（Daniel Lurie）共同推動的改革措施，目的是解除開店營業的繁瑣障礙，讓更多商業空間被有效活化。

李爾德表示：「很自豪能成為其中兩項PermitSF法案的首席共同提案人，這些改革將放寬對既有招牌、安全門與雨棚的規定，也將釋放更多一樓商業空間的使用彈性，這是朝著讓創業者更容易落地、營運的重大一步，可以讓小商業專注於創作與經營，而不是困在複雜的申請程序中。」

他分享自己近期與市長一同走訪Lower Nob Hill商圈，與商家直接交流。「我們親自走進店家，聽到他們對哪些措施有效、哪些仍需改進的真實反饋，」他表示，「我會持續為Lower Nob Hill發聲，爭取更多資源和支持。」

除了經濟政策，社區治安也在李爾德的關注之列。「我們努力爭取已久的Lower Nob Hill警察步巡隊，終於在本月回到街頭。這支隊伍曾在二月被調離，對社區造成很大影響。感謝市長、警察局長史考特與公共安全局長葉培恩，還有Lower Nob Hill社區聯盟的全力支持，讓這項工作能夠順利完成。」

面對經濟復甦的挑戰，李爾德亦積極推動夜間與觀光經濟的多元化發展。「很高興能與市長羅偉、州參議員威善高（Scott Wiener）一起見證娛樂專區法案的簽署。舊金山即將新增多個娛樂專區，其中兩個就在第三區，Pier 39和聯合廣場。這將為小商業和旅遊業帶來巨大機會，也讓街頭重現活力與歡樂。」

公共活動需考慮居民感受，李爾德提到，日前Embarcadero發生的一場突如其來的私人煙火表演，讓許多居民與寵物措手不及。「那晚的煙火震耳欲聾，很多人都被嚇到了，」他說，「我們事後才得知這是Pier 27私人活動的一部分。我已經聯繫港口局，要求他們改善通知流程，未來舉辦類似活動時能提前告知社區。大家也可以上網訂閱港口活動通知電郵，避免再次被突襲。」

在社區參與方面，李爾德回顧自己最初踏入公共服務的經歷：「我是在北岸區參加社區清潔活動時，第一次真正感受到改變城市的力量，到現在我仍常參加這些活動，因為這不只是打掃街道，更是讓鄰里更美好的一種行動。」

從簡化審批到清理街道，這些看似微小的改變，其實都是為了讓第三區成為一個更適合生活、創業和活動交流的區域。

李爾德（中）帶領居民在華埠檢拉圾。（李爾德辦公室）
李爾德（中）帶領居民在華埠檢拉圾。（李爾德辦公室）
李爾德（左）參加社區清潔活動。（李爾德辦公室）
李爾德（左）參加社區清潔活動。（李爾德辦公室）

舊金山 羅偉 寵物

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