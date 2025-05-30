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柏克萊加大未發現ICE進校園 史丹福7生簽證被取消後又激活

記者頌慈／舊金山報導
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柏克萊加大有大量中國留學生群體。(美聯社)
柏克萊加大有大量中國留學生群體。(美聯社)

總統川普自上周起阻止哈佛大學接收國際生的行動，在29日上午暫時被聯邦地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）叫停，但更大範圍針對中國留學生簽證停止審理及撤銷的行動也已經展開，可預見這一龐大的留學生群體將在未來多年受到衝擊。

哈佛大學在校學生中有近1203人為中國籍留學生，佔總體在校留學生總量的20%。位於美國西岸舊金山灣區的兩所頂級高校，史丹福大學（Stanford University）和柏克萊加大（UC Berkeley）也擁有同樣體量的中國留學生群體。

根據加州大學系統公佈的數據，截止2024年秋季學期，加州大學10所分校中，有13%為國際生。其中，中國輸入了近43%的學生，共有1萬7832名學生。位於灣區的柏克萊加大，有31%的研究生為國際生，國際生占本科學生的10%。

史丹福大學長期來並未公布具體數字，但在過去的一個學年有2199名亞裔學生被錄取，是所有留學生群體中占比最高的族裔。根據經驗，中國和印度學生占亞裔學生的絕對主導，所以預估目前在史丹福就讀的中國學生也有上千名。

在此前的數周，全美範圍內已有6400名留學生的學生與交換訪問學者簽證(SEVIS)被中止，其中至少8名史丹福學生、以及23名柏克萊學生受到影響。根據史丹福日報報導，七名受影響學生的SEVIS已被重新激活，另一名學生的中止決定被撤銷；4月，柏克萊加大三名受影響中國留學生聯合提告聯邦政府，截止4月末，該校受影響的23名學生也都被重新激活SEVIS。

校方並未就中國留學生的招生前景及簽證困境做出回應，但提及會對正在發生的「留學生簽證撤銷事件」保持關注，其中柏克萊提及「並未發現有ICE執法人員在校執法的情況」。

柏克萊分校高等教育研究中心高級研究員道格拉斯（John Aubrey Douglass）表示，暫停國際學生入學的舉措「目光短淺且充滿惡意」。

他說：「我們正目睹聯邦政府與大學之間長達一個世紀的合作關係的瓦解，這種合作關係幫助建立了世界一流的大眾高等教育體系，其部分建立在吸引國際人才的基礎上。」

他認為，應將決定權交給各州，並允許私立學校自行做出招生決定。

中國留學生 柏克萊加大 學生簽證

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