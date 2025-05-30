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舊金山大學教授鄧新源：無故收回學生簽證 法理站不住腳

本報記者／舊金山報導
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鄧新源是舊金山大學法學與移民研究教授，長年結合法律實務、社區倡議與學術研究，致力推動移民正義。（受訪者提供）
鄧新源是舊金山大學法學與移民研究教授，長年結合法律實務、社區倡議與學術研究，致力推動移民正義。（受訪者提供）

舊金山大學移民法教授鄧新源（Bill Ong Hing)29日在接受本報記者採訪時表示，從法理上來講，如果某人被頒發學生簽證，只有在此人違反了學生簽證身分，或是在最初申請時有撒謊，才會被收回簽證。他認為，除非學生有犯罪，或是沒有達到規定的學時，或是非法打工等問題，否則收回學生簽證很難在法理上站得住腳。

鄧新源認為，川普政府所謂中國留學生「與中共有關聯」的說法並不新鮮。他表示，美國多年來一直給有可能有中共黨籍的學生發放簽證，是因為很清楚，在中國有中共黨籍不是一件罕見的事情。但他認為，這不能作為收回簽證的法律依據，除非有證據表明學生有損害美國國家利益的行為或公開言論。

他認為，川普這一政策背後的動機是政治性的，不僅有將中國學生污名化的風險，也有污名化華裔美國人的風險。從歷史來看，即使只是過去20年的歷史，任何針對中國的批評最後都導致對華裔美國社群的敵意升溫。美國公眾總是很難分清海外中國人和土生土長的美國華裔。

鄧新源指出，這可以說是川普時代的「排華法案，」並與幾週之前取消挺巴人士的簽證有本質不同。此前的簽證取消不過涉及數千人，而在美的中國留學生約有27萬之眾，佔據全美外籍留學生總數的四分之一。只將中國學生單列出來，帶有很明顯的種族主義色彩。

他表示，眾多美國高校對中國留學生學費的依賴，也是這項政策背後的動因之一。美國大學長期以來受益於來此學習的優秀中國學生，他擔憂美國大學的多元化會因此受到影響，也損害到美國的經濟和長遠利益。

鄧新源認為，此次的簽證政策實質上更多的是和兩個大國之間的競爭相關，與所謂「共產主義」關係不大。他說，有個流行的迷思是中國學生到美國學習科技，再帶回中國。但他認為中國學生也有帶來很多東西，而當今世界的發展進步在於交流合作，切斷這種交流合作是短視的。

他還表示，收回某些中國學生的簽證因為是針對特定族裔，也有違背程序正義和平等保護條款的風險。

鄧新源是舊金山大學法學與移民研究教授，戴維斯加大法學與亞裔美國研究榮譽退休教授，並創立舊金山移民法律資源中心。他長年結合法律實務、社區倡議與學術研究，致力推動移民正義，曾參與美國最高法院庇護先例案件 INS v. Cardoza-Fonseca，著有多本探討移民政策與人權的專著。

學生簽證 中國留學生 移民

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