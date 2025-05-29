GlobalSF論壇 亞裔女性領袖聚灣區 共探全球市場新契機

GlobalSF亞裔女性領袖論壇，共探全球市場新契機。（受訪者供圖）

為慶祝亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），舊金山 經濟合作組織GlobalSF聯手菲律賓貿易代表處，28日在灣區 舉辦全面慶祝亞太裔女性（Celebrating AAPI Women in the Global Space）論壇及交流會，聚焦亞太裔女性在全球經濟、創新與文化推動上的影響力與領導角色。

論壇邀請多位在灣區及國際舞台上活躍的亞裔 女性領袖分享經驗與觀點。講者包括AGI Avant主席Alexis Wong，她是連續創業家與工業家，長期關注亞太地區的製造業與科技發展。旅遊科技品牌The Travel Nanny創辦人 Beverly Yip，出生並成長於舊金山，是一位擅長推動企業成長的投資者與導師。亞太文化顧問Atsuko Yube，致力於促進東亞與北美市場的文化交流。菲律賓貿易專員Anne Marie Kristine Umali，多年來推動菲美貿易合作與中小企業國際拓展。Juslyn Manalo現任德利市議員、前市長，也是該市首位菲裔女性市長。

講者們圍繞「趨勢、文化與跨境機遇」展開對話，不僅分享了各自的創業歷程，也探討了如何善用女性領導力與文化多樣性，在全球市場中建立「雙贏合作模式」。現場嘉賓反應熱烈，交流互動氣氛熱絡。

活動現場氛圍熱烈，來自科技、創業、金融及文化領域的與會者齊聚一堂，共同探討亞太市場的成長動能與跨境合作的契機。論壇強調「文化理解」與「女性領導力」在全球布局中的關鍵性，亦鼓勵亞裔女性發揮多元背景所帶來的優勢，勇敢踏上國際舞台。

來自南灣的初創公司創辦人林嘉怡（Kayi Lin）表示：「這場活動讓我看到，不論是科技或傳統產業，亞裔女性在全球經濟中的角色正逐漸壯大，這是一種啟發，也是一種召喚。」

同樣出席的時尚品牌顧問張惠如（Helen Chang）說：「這不僅是一場討論，更是一個社群的凝聚。看到這麼多優秀的亞裔女性彼此扶持，讓我對自己的職涯方向更有信心。」