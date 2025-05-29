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GlobalSF論壇 亞裔女性領袖聚灣區 共探全球市場新契機

記者李怡／舊金山報導
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GlobalSF亞裔女性領袖論壇，共探全球市場新契機。（受訪者供圖）
GlobalSF亞裔女性領袖論壇，共探全球市場新契機。（受訪者供圖）

為慶祝亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），舊金山經濟合作組織GlobalSF聯手菲律賓貿易代表處，28日在灣區舉辦全面慶祝亞太裔女性（Celebrating AAPI Women in the Global Space）論壇及交流會，聚焦亞太裔女性在全球經濟、創新與文化推動上的影響力與領導角色。

論壇邀請多位在灣區及國際舞台上活躍的亞裔女性領袖分享經驗與觀點。講者包括AGI Avant主席Alexis Wong，她是連續創業家與工業家，長期關注亞太地區的製造業與科技發展。旅遊科技品牌The Travel Nanny創辦人 Beverly Yip，出生並成長於舊金山，是一位擅長推動企業成長的投資者與導師。亞太文化顧問Atsuko Yube，致力於促進東亞與北美市場的文化交流。菲律賓貿易專員Anne Marie Kristine Umali，多年來推動菲美貿易合作與中小企業國際拓展。Juslyn Manalo現任德利市議員、前市長，也是該市首位菲裔女性市長。

講者們圍繞「趨勢、文化與跨境機遇」展開對話，不僅分享了各自的創業歷程，也探討了如何善用女性領導力與文化多樣性，在全球市場中建立「雙贏合作模式」。現場嘉賓反應熱烈，交流互動氣氛熱絡。

活動現場氛圍熱烈，來自科技、創業、金融及文化領域的與會者齊聚一堂，共同探討亞太市場的成長動能與跨境合作的契機。論壇強調「文化理解」與「女性領導力」在全球布局中的關鍵性，亦鼓勵亞裔女性發揮多元背景所帶來的優勢，勇敢踏上國際舞台。

來自南灣的初創公司創辦人林嘉怡（Kayi Lin）表示：「這場活動讓我看到，不論是科技或傳統產業，亞裔女性在全球經濟中的角色正逐漸壯大，這是一種啟發，也是一種召喚。」

同樣出席的時尚品牌顧問張惠如（Helen Chang）說：「這不僅是一場討論，更是一個社群的凝聚。看到這麼多優秀的亞裔女性彼此扶持，讓我對自己的職涯方向更有信心。」

GlobalSF執行總監趙翠薇表示，未來將持續舉辦相關活動，深化灣區與亞太地區的互聯與合作，並積極推動亞裔女性在國際舞台上的多元參與與影響力。

GlobalSF：亞裔女性領袖齊論壇　共探全球市場新契機。（受訪者供圖）
GlobalSF：亞裔女性領袖齊論壇　共探全球市場新契機。（受訪者供圖）
GlobalSF：亞裔女性領袖齊論壇　共探全球市場新契機。（受訪者供圖）
GlobalSF：亞裔女性領袖齊論壇　共探全球市場新契機。（受訪者供圖）

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