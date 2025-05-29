我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

「華埠先生」黃定國 一生為華人權益奮鬥 扭轉外界刻板印象

記者徐蓓蓓／灣區報導
黃定國的養子黃廣華撰寫其父傳記「華埠先生」，讓更多人了解黃定國如何用熱情與行動，扭轉外界對美國華人的刻板印象。（受訪者提供）
黃定國的養子黃廣華撰寫其父傳記「華埠先生」，讓更多人了解黃定國如何用熱情與行動，扭轉外界對美國華人的刻板印象。（受訪者提供）

在美國華人歷史中，舊金山的黃定國（Henry Kwock Wong，人稱H.K. Wong）是最具代表性的社區領袖之一。他於1907年4月29日出生於舊金山華埠，到1985年1月13日辭世。

作為第二代華裔美國人，黃定國早年投身於銀行業，後在華埠經營五金店致富，又將業務拓寬至傢俱經營。與此同時還為數間華人報社撰稿。他憑藉精明的經營手腕與對社區的深切情感，逐步成為華埠最受尊敬的人物，並被舊金山華埠商會與居民尊稱為「華埠先生（Mr. Chinatown)」

 從1930年代起，黃定國便積極參與華埠的都市更新與文化活動。他主持興建了平園（Ping Yuen）住宅區，改善低收入華裔家庭的居住環境；1950s與市府合作打造了花園角（Portsmouth Square）停車場，緩解社區停車壅塞；並於1960年代出資重建著名的皇后酒樓（Empress of China），將中華美食文化推向全市。此外，他每年發起舊金山華埠農曆新年大遊行，吸引全球觀光客，如今已經成為舊金山市乃至全美矚目的年度盛事。

 1978年，黃定國因傑出公共服務榮獲美國公共服務學會（American Institute for Public Service）頒發的傑佛遜獎（Jefferson Award），以表彰他多年來對華埠與整個舊金山市民的貢獻。1987年，舊金山考察委員會在舊金山紀念報（San Francisco Examiner）百年慶典中，將他列為「百年最難忘的101位舊金山人」之一，彰顯他在社區發展中的重要歷史地位。

 黃定國的養子黃廣華（Wesley Wong）從2015年起動筆撰寫其父傳記「華埠先生（Mr. Chinatown），」展示了黃定國在商業、政治、藝術與體育領域的多元身影。他表示，書中收錄珍貴照片與口述歷史，重現從清末到1980年代舊金山華埠的風華歲月，也讓更多人了解黃定國這位「華埠先生」如何用熱情與行動，扭轉外界對美國華人的刻板印象。

華埠 舊金山 華人

上一則

舊金山國際機場表現最佳與最糟航空公司 差異顯著

下一則

電腦配件連鎖店Micro Center返灣區 人潮如電子版Costco

延伸閱讀

「華埠先生」黃定國為華人權益奮鬥的一生

「華埠先生」黃定國為華人權益奮鬥的一生
亞裔美好社區促進會 5月31日舉辦年度慶典活動

亞裔美好社區促進會 5月31日舉辦年度慶典活動
曼哈頓華埠數家移民服務商遭突查 市府：僅針對非法服務

曼哈頓華埠數家移民服務商遭突查 市府：僅針對非法服務
金山首見 ICE開始在移民法院抓無證客

金山首見 ICE開始在移民法院抓無證客
灣區-矽谷峰會 舊金山、聖荷西、屋崙3大城市現任市長首同框

灣區-矽谷峰會 舊金山、聖荷西、屋崙3大城市現任市長首同框

熱門新聞

初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02
砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交規費，還可能需支付數千元的專業清除費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

一棵樹砍出數千元帳單 華人等1年還可能打官司

2025-05-22 18:43
Costco 上架南韓爆款美妝產品，引試用購買熱潮。（取自Tiktok平台）

Costco上架南韓人氣面膜　24片裝售約70美元引發搶購潮

2025-05-25 18:14
坐落於東聖荷西的「小西貢」是全美規模最大的越南裔社區之一，越式小吃、商店隨處可見，而越南咖啡文化更成為此地不可或缺的日常風景。(Google Maps)

從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代

2025-05-22 20:08
體驗捕捉螃蟹、小魚、海膽、貝類等潮間帶生物的樂趣，「趕海」儼然成為矽谷華人熱門的週末親子活動。(記者徐蓓蓓／攝影)

半月灣「趕海熱」搶灘攻略 華人爆買裝備攜老帶娃蜂湧

2025-05-24 14:08
庫比蒂諾Whole Foods的關閉為附近的商家打開了一扇門。（取自Google Maps）

庫比蒂諾Whole Foods鼠患暫停營業 周圍商家大受惠

2025-05-23 21:32

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃