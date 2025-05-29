PG&E收到大量資料中心供電申請 現有客戶月費料降低

圖為PG&E在聖荷西北部的洛斯埃斯特羅斯能源中心（Los Esteros Energy Center）。(谷歌地圖)

隨著人工智慧AI熱潮的興起，大型科技公司對能源的需求日益增長，太平洋瓦斯電力公司 （PG&E） 收到了大量新建資料中心的供電申請。這種發展可能會緩解現有客戶每月帳單的金額。

聖荷西 信使報(Mercury News)報導，這家公用事業巨頭表示，它已經在研究新建資料中心的申請，這些資料中心的營運總電力需求將達到 8.7 吉瓦（gigawatts）。PG&E 表示，從廣義上講，1 吉瓦的電力可以為 75 萬戶家庭供電。

然而，這可能只是個開始，因為PG&E正在擴大其在聖荷西市中心乃至整個南灣地區正在演變成一項規模巨大且範圍廣泛的投資。PG&E南灣配電部副總裁梅代羅斯（Mike Medeiros）表示，大客戶有意獲得PG&E的批准，連接將額外消耗許多吉瓦電力的資料中心。公司對此感到非常興奮，認為這會帶來多重好處。

在PG&E看來，未來幾年每增加1吉瓦的資料中心電力負載，現有客戶的帳單金額可能下降1%到2%。原因何在？ PG&E營運其電力系統和電網有一定的固定成本，如果這些固定成本能夠分攤到更多的大客戶身上，那麼住宅用戶的帳單費用可能會減少，以彌補他們應分擔的嵌入式成本（embedded expenses）。

這18個資料中心預計將於2026年至2030年間投入營運。PG&E表示，這些數據中心大部分位於矽谷 和大舊金山灣區 ，但也有一些位於中央谷和沙加緬度。總部位於屋崙的PG&E也在嘗試尋找短期解決方案，以應對南灣和灣區其他地區用電量可能大幅成長的局面。

譬如PG&E 已與 Smart Wires 達合作成協議。後者是一家總部位於北卡羅萊納州的公司，提供快速升級發電廠發電能力的技術和服務。此次，Smart Wires 技術將用於提升 PG&E 位於聖荷西北部艾維索區（Alviso district）的洛斯埃斯特羅斯能源中心（Los Esteros Energy Center）的發電能力。