灣區一周發現5鯨魚死亡 今年迄今已14頭

舊金山市灣區鯨魚死亡數量激增至14條。（電視新聞截圖）

據媒體KRON4電視台報導，加州 科學院（California Academy of Sciences）28日證實，過去一周在舊金山灣區 又發現五頭灰鯨（gray whales）死亡。到2025年為止，科學家們已經對整個地區的14頭死亡鯨魚做出了反應。

據加州科學院稱，21日一頭一歲大的灰鯨在Bolinas被發現死亡。5月22日，另一頭灰鯨屍體被衝到漁人灣（Fisherman’s Bay） 東南法拉隆群島（Southeast Farallon Island）。同一天，在柏克萊發現一頭未成年雌性灰鯨屍體。26 日在Point Bonita和惡魔島（Alcatraz Island）又發現了兩頭灰鯨屍體。

加州科學院表示，最新死亡的鯨魚的死因尚未確定。據相關官員稱，「由於無法進入的地點阻礙了全面的死後調查，以及因晚期腐爛而導致的組織質量差，以及缺乏可用於進一步調查的拖曳地點」，數據收集工作一直面臨挑戰。

加州科學院和海洋哺乳動物中心專家說，今年14頭死亡鯨魚中有3頭被發現死於疑似船隻撞擊。一頭小鬚鯨（minke whale）在退潮時多次擱淺在淤泥中，後在艾姆瑞維爾被安樂死。

據專家稱，今年擱淺在灣區的灰鯨個體死亡數量是自國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣布的 「異常死亡事件 」高峰期以來從未見過的，該事件在2019年至2023年期間摧毀了西海岸的灰鯨種群。加州科學院說，在此期間，北太平洋東部灰鯨的數量下降了45%。

據該學院稱，今年早些時候，南加州的科學家報告稱，灰鯨幼崽數量創下了歷史新低。

研究人員正在調查今年舊金山灣（San Francisco Bay）內灰鯨目擊次數激增的原因。2024年，只有四頭灰鯨被發現。到2025年為止，科學家們已經拍照確認了33頭在海灣內游動的灰鯨個體。

加州科學院說：「其中大約三分之一的鯨魚在海灣停留了至少20天，它們的整體身體狀況從正常到憔悴不等。」

專家認為，隨著灰鯨繼續北遷北極，它們將在一到兩周內離開舊金山灣。呼籲公眾通過WhaleAlert應用程式或海洋哺乳動物中心網站報告在灣區看到鯨魚的情況。