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官員、家長反對聲浪大 舊金山學區取消「公平給分」計畫

編譯廖宜怡／綜合報導
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在官員和家長的反對聲浪下，舊金山聯合學區取消原定要進行的「公平給分」計畫。（美聯社）
在官員和家長的反對聲浪下，舊金山聯合學區取消原定要進行的「公平給分」計畫。（美聯社）

在政府官員和家長猛烈的反對聲浪下，舊金山聯合學區28日取消了對部分高中生採取替代給分方式的計畫。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山聯合學區提出一項名為「公平給分」（Grading for Equity）的自願性計畫，原本預計將有14所高中約70名高中教師（占9到12年級教師總數10%）參與。這項計畫允許學生重考和重寫報告、將遲到、努力程度和在校參與程度等因素排除在最終成績之外、不對課堂作業和回家作業評分、改採100分為滿分的給分制度等。

經過媒體披露後，這項計畫28日遭到舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）和聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）的批評，家長們也予以抨擊。

羅偉在社群媒體上發文說：「我們有責任為年輕學子提供讓他們做好成功準備的教育，但舊金山聯合學區提出的給分改革方案並不能達成這一目標，我已經向學區表達了這一觀點。」

馬漢也在社群媒體上對這項計畫發表了看法。他說：「我試著不越權干涉其他地區的事務，但作為一名前公校教師，我不得不說，降低標準只會對學生造成極大傷害，不會有幫助。」

有家長說：「如此一來，學生上課可以遲到或根本不上學，也可以遲交作業或不交作業，都不會影響到他們的學業成績。」

鑑於新給分計畫遭到反對，舊金山聯合學區表示，不會繼續推動該計畫。學區總監史瑞慶（Maria Su）發出聲明說：「顯然，人們對於這項計畫有許多疑問、憂慮和錯誤訊息。我們希望確保任何改變都能使學生受益，因此，我決定下個學年暫不推行這項新政策，以確保我們有足夠的時間和社區進行溝通。」

紀事報表示，事實上，灣區有多個學區都使用了「公平給分」系統，一些學區稱獲得成功，一些學區則在實施後做出調整或取消。

「公平給分」計畫創立者費德曼（Joe Feldman）表示，這項計畫的目的在為教師提供以證據為主的給分資訊和更多可嘗試的作法。他說：「人們意識到，學校目前的給分標準既不正確也不公平，而且差異很大。」

費德曼舉例說，如果學生沒有交作業是零分，但另外兩項作業都拿了85分（B），那麼總平均分數就是不及格的57分（F）。他說：「從數學上來說，這是一件不合理的事。」

學區 舊金山 社群媒體

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