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紐森：加州以多元與創新迎戰不確定未來

記者李怡／舊金山報導
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紐森在灣區發聲：加州以多元與創新迎戰不確定未來 。（記者李怡／攝影）
紐森在灣區發聲：加州以多元與創新迎戰不確定未來 。（記者李怡／攝影）

灣區委員會27日主辦的灣區-矽谷峰會上，加州州長紐森發表橫跨政策、經濟與多元價值的即席談話，強調即使在當前政治不確定性與聯邦政策衝擊下，加州仍堅定走在創新與包容的前線。他並坦言，身為州長的壓力不僅來自華府，更來自本地中小企業因國際關稅政策受到威脅的現實困境。

紐森一開場便分享一則趣聞：當天早上他還未接到川普總統的電話，但川普已在社群平台上點名批評加州教育政策並威脅撤資。紐森表示，這正凸顯出當前執政環境的高度不穩定與挑戰性，「這不是我們選擇面對什麼，而是我們如何回應這些事件，這才是關鍵。」

他指出，加州目前已有22項針對川普政府的訴訟，顯示州府既堅定捍衛自身政策，也願意尋求共識。他自豪地說，加州作為全美最多元、人口第四大經濟體的州，不僅有超過27%居民為外國出生，更在農業、製造、科技、教育等各大領域全面領先。

針對人口外移的質疑，紐森反駁：「都是編出來的。」他強調，過去兩年加州人口實際上呈現回升趨勢，並提到許多離開加州的人正逐漸返回，「當你體驗過德州的七、八月，就會想念加州的好。」

在談到經濟競爭力時，紐森提到加州如今擁有自2010年以來最多的500強企業總部、超過一半的全美獨角獸新創、最多的科學家、工程師與創新人才。他不諱言批評聯邦政府削減對高等教育與研究機構的支持，強調維繫世界級大學與實驗室資源是加州成功的關鍵。

談話尾聲，他特別強調「多元共融」（pluralism）的價值。他表示，加州不只是擁有多元族群，更是實踐多元共融的模範。他以特斯拉為例指出，該企業之所以成功，正是得益於加州早期對環保法規的前瞻制定與大規模投資，「因為這些法規，才有今天的特斯拉。」

面對未來挑戰，紐森呼籲企業與政府攜手合作，繼續推動「有遠見的資本主義」，打造一個兼顧創新、公平與永續的加州。他說：「如果你只追求成本最低，加州從來不是那個地方；但如果你追求最好的創業與生活環境，加州一直都在。」

紐森在灣區發聲：加州以多元與創新迎戰不確定未來 。（記者李怡／攝影）
紐森在灣區發聲：加州以多元與創新迎戰不確定未來 。（記者李怡／攝影）
紐森在灣區發聲：加州以多元與創新迎戰不確定未來 。（記者李怡／攝影）
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