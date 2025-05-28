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灣區-矽谷峰會 舊金山、聖荷西、屋崙3大城市現任市長首同框

記者王子涵／舊金山報導
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這也是兩周前剛剛上任屋崙市長的芭芭拉李(左三)，與灣區另外兩大城市領袖首次「同框」。左一舊金山市長羅偉, 左二聖荷西市長馬漢。（記者王子涵／攝影）
這也是兩周前剛剛上任屋崙市長的芭芭拉李(左三)，與灣區另外兩大城市領袖首次「同框」。左一舊金山市長羅偉, 左二聖荷西市長馬漢。（記者王子涵／攝影）

灣區委員會（Bay Area Council）27日舉辦的「灣區-矽谷峰會」（Bay Area-Silicon Valley Summit），邀請了舊金山聖荷西、屋崙三市的現任市長，分享各自城市治理的政策和經驗，以及區域協同合作議題。這也是兩周前剛剛上任屋崙市長的芭芭拉李（Barbara Lee），與灣區另外兩大城市領袖首次「同框」。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）於2023年1月擊敗資深市議員查維斯（Cindy Chaves），成為聖荷西第66任市長。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）在2025年1月上任，二者執政的相似點包括在私營領域都有著成功的經驗、當選前較少的公共執政經歷；著重支持打擊毒品犯罪、治理遊民、支持可負擔房建設等議題，並對小商業減負、科技業發展表現出興趣。

現年78歲的芭芭拉李是屋崙首位非裔女市長，也是政治資歷最資深的市長之一。曾擔任三屆國會議員的她，在宣誓就職時表示將帶領屋崙應對安全、財政、住房與信任危機，並誓言「從今天起，開啟一個以團結、正義與透明為核心的新時代」。

現年78歲的芭芭拉李是屋崙首位非裔女市長，也是政治資歷最資深的市長之一。（記者王...
現年78歲的芭芭拉李是屋崙首位非裔女市長，也是政治資歷最資深的市長之一。（記者王子涵／攝影）

三位市長的對話以合作與競爭共存。羅偉在開場中強調，舊金山的經濟復甦與區域交通密不可分。他呼籲三市支持即將於2026年提出的區域交通經費公投案，「沒有高效的大眾運輸，就沒有經濟復甦。Muni、公車、BART是我們的命脈，這不只是舊金山的責任，也是整個灣區的命運共同體。」

馬漢表示，聖荷西正經歷由AI驅動的轉型。他指出，南灣憑藉可開發土地與創業環境優勢，已吸引超過百家AI初創公司進駐。「我們在發展創新產業的同時，也必須回歸城市治理的基本原則：保障市民安全、維持市容清潔，並提供穩定的居住環境。」他說，目前聖荷西已是西岸最積極推動過渡性住房建設的城市之一，街頭遊民數量出現下降趨勢。

對於遊民問題，三位市長皆展現務實與同理的立場。羅偉提出「打破循環」（Breaking the Cycle）計畫，將新建1500個具備恢復和精神健康服務功能的收容床位。他說：「我們每天有兩人死於藥物過量，這不是舊金山應有的樣貌。我們要成為一座有同理心、真正關心人的城市。」

馬漢認為，過去數十年加州在住房與遊民政策上「是一場失敗」，並批評州府與縣政府未充分承擔責任。他強調，市府投入九成資源擴增安全且可管理的收容空間，並呼籲州府縣府應加強支持個案管理與住院式治療服務。

芭芭拉李以社工出身的專業背景，提出更多提前預防的策略，包括提供房租補助、設立周轉基金協助民眾避免流離失所等。「我們不能等到人們露宿街頭再來處理，而是要建立一套預警與支援機制。」她亦表示，將推動聘請無家可歸者參與清潔市容的「光亮計畫」（Glitter Project）試點，創造工作機會並促進重返社會。

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