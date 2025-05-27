罕見促銷高端戶外品牌 華人趁節日搶購

作為加州本地創立的高端戶外品牌，Patagonia深受灣區居民的喜愛。（取自官網）

剛剛過去的國殤日（Memorial Day）小長假，對於沒有出行計畫的人們，出門購物往往會收穫不少意外的驚喜。據本報記者走訪，灣區 不少戶外品牌零售店都給出了罕見的打折力度，貨架上的商品在打折首日後就被哄搶一空。

位於聖塔克魯茲市中心的Patagonia Outlets，是加州 唯一一家Patagonia品牌的打折店，作為加州本地創立的高端戶外品牌，Patagonia深受灣區居民的喜愛。

店員告訴本報記者，打折季在21日就開始了，幾乎半數的打折商品在首日便售出，目前大部分商品的尺碼都是殘缺的。

華人 登山愛好者張先生表示，多數戶外品牌平時也有不小的折扣，但是Patagonia品牌幾乎很少打折，而且店內6折的優惠更是很少見。儘管尺碼不全，他仍然買了一些裝備為之後的行程做準備。

「加州乃至美國東部最富饒的就是自然資源，」張先生表示，他幾乎每個月都要至少計畫一次徒步或爬山的行程，「親近大自然，遠離電子設備和工作，是對自己的充能。購買到一些趁手的裝備和衣物，是這個小長假最大的收穫。」

華人陳女士則在Memorial Day當天來到中半島的戶外全品商店REI，商店內幾乎擠滿了顧客。「平時30元的戶外水杯，今天買只要10元左右。」陳女士說，「節假日購買打折商品，只有來線下店才能找到。」

陳女士當天買了一套戶外便攜餐具和卡斯爐。「大部分商品都是七折起，不少顧客都是在旅行前，臨時來到這裡購買裝備，如果來得早且早有計畫，真的能剩下不少開支。」