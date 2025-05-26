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今年第1季 灣區3市辦公室空置率仍高 聖荷西漸改善

編譯林思牧／綜合報導
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聖荷西市中心第一季空置率雖比去年第四季略有改善，但簽署的大多數交易規模相對較小。 (取材自谷歌地圖)
聖荷西市中心第一季空置率雖比去年第四季略有改善，但簽署的大多數交易規模相對較小。 (取材自谷歌地圖)

新報告顯示，聖荷西、屋崙和舊金山市中心至少有四分之一的辦公空間仍空置。但報告也為聖荷西市中心帶來了一點令人鼓舞的消息。

聖荷西信使報報導，商業房地產公司高力國際（Colliers）的最新報告顯示，今年1月至3月，市中心居高不下的辦公室空置率持續困擾聖荷西、屋崙和舊金山，因為這三個城市核心區都至少有四分之一的空間處於空置狀態。

在此期間，聖荷西市中心的空置率是灣區三大城市中最高的，高達30.6%，略差於2024年第一季的30.2%，但略好於2024年第四季的31%。舊金山的空置率位居第二，為29.6%。高力國際報告稱，這一數字高於2024 年第一季的28.2%，與2024年第四季持平。

屋崙市中心報告稱，2025年第一季的空置率為26.5%，高於2024年第一季的20.5%，也遜於2024年第四季的 25.9%。

灣區房地產公司Ritchie Commercial總裁利奇（Mark Ritchie）表示：「我們發現這些市中心地區的空置率似乎並沒有下降的跡象。疫情過後，我們看到辦公室空置率仍然很高，有一定數量的建築將不再具有辦公用途。」

在這三個城市中，只有聖荷西市中心有所改善。但即使是這個好消息也伴隨著許多限定條件，高力國際灣區區域研究主管丹尼爾斯（Derek Daniels）表示：「聖荷西市中心簽署的大多數交易規模相對較小，也就是面積不足2萬5000平方呎。與其他大都市不同，聖荷西市中心區（downtown San Jose）並不被認為是最搶手的辦公室租賃市場。」

高力國際報告稱，雖然聖荷西市中心的租金低於巴洛阿圖和山景城等其他矽谷辦公大樓熱門市場，但由於那些城市搶佔了南灣辦公大樓租賃交易的更大份額，造成聖荷西市中心空置率仍高。

高力國際的數據顯示，2024年聖荷西市中心佔據新租約、轉租和續約的3.6%。同時段中，巴洛阿圖中心區的辦公室租賃交易量佔6.5%，山景城中心區則佔8.2%。

聖荷西 灣區 舊金山

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