灣區監獄運毒新招 寄法院文件泡「香料」塗大麻 藥效100倍
「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，包括阿拉米達縣警局（Alameda County Sheriff's Office）在內的加州各地執法機構正在應對將合成大麻（synthetic marijuana）偷運進監獄的新型手法。
在全州範圍內，毒品被偽裝成律師寄來的法院文件郵寄給囚犯，其中一些文件頁浸泡或噴灑了合成大麻，俗稱K2或香料（spice）。
聖塔利達監獄（Santa Rita Jail）的工作人員說，他們每周都會查獲多達三次塗有合成大麻的郵件，法庭記錄顯示，今年和去年，官員們挫敗了多起走私「香料」的企圖。官員們說，監獄收發室的職員和偵探都保持著警惕。
根據法庭記錄，近幾個月來全州十幾所監獄和看守所發生的一連串類似走私企圖，郵寄標籤的來源是同一個在線郵寄服務Stamps.com帳戶。
阿拉米達縣警局表示，以律師郵件為幌子向監獄寄送合成大麻的詭計始於南加州，過去兩年在北加州 日益盛行。
這種毒品含有合成大麻素，是大麻中的活性成分四氫大麻酚（THC）的實驗室製造版本，不受管制。但據專家稱，合成大麻的藥效可能比大麻強100倍，即使是小劑量也會產生更強烈、更難以預測的效果。這些影響可能包括心率加快、血壓升高、失去知覺、癲癇發作、幻覺和焦慮。
據執法官員稱，在監獄裡，囚犯們會將摻有大麻的紙捲起來吸食，有時還會與治療阿片類藥物成癮的藥物 Suboxone混合吸食，以加強效果。
合成大麻無色無味，因此與其他毒品相比很難被發現。警犬一般無法將其嗅出，不過警局的官員表示，「檢測技術的提高和實驗室測試的進步 」使其工作人員能夠更好地識別合成大麻。
警探追蹤了與郵件相關的Stamps.com帳戶，並獲得了該帳戶在7月至1月期間創建的標籤記錄。根據法庭記錄，在這六個月期間，該帳戶創建了100多個標籤，包裹被寄往全州十幾個監獄和看守所。但使用虛假的電子郵件信息和與在線帳戶相關的地址會使調查人員難以追查郵件來源，目前還不清楚是誰將合成大麻寄給了這些在押人員。
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