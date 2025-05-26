灣區監獄運毒新招 寄法院文件泡「香料」塗大麻 藥效100倍

毒品正以一種新的奇怪方式被偷運進灣區監獄。(取材自Pexels)

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，包括阿拉米達縣警局（Alameda County Sheriff's Office）在內的加州 各地執法機構正在應對將合成大麻 （synthetic marijuana）偷運進監獄的新型手法。

在全州範圍內，毒品被偽裝成律師寄來的法院文件郵寄給囚犯，其中一些文件頁浸泡或噴灑了合成大麻，俗稱K2或香料（spice）。

聖塔利達監獄（Santa Rita Jail）的工作人員說，他們每周都會查獲多達三次塗有合成大麻的郵件，法庭記錄顯示，今年和去年，官員們挫敗了多起走私「香料」的企圖。官員們說，監獄收發室的職員和偵探都保持著警惕。

根據法庭記錄，近幾個月來全州十幾所監獄和看守所發生的一連串類似走私企圖，郵寄標籤的來源是同一個在線郵寄服務Stamps.com帳戶。

阿拉米達縣警局表示，以律師郵件為幌子向監獄寄送合成大麻的詭計始於南加州，過去兩年在北加州 日益盛行。

這種毒品含有合成大麻素，是大麻中的活性成分四氫大麻酚（THC）的實驗室製造版本，不受管制。但據專家稱，合成大麻的藥效可能比大麻強100倍，即使是小劑量也會產生更強烈、更難以預測的效果。這些影響可能包括心率加快、血壓升高、失去知覺、癲癇發作、幻覺和焦慮。

據執法官員稱，在監獄裡，囚犯們會將摻有大麻的紙捲起來吸食，有時還會與治療阿片類藥物成癮的藥物 Suboxone混合吸食，以加強效果。

合成大麻無色無味，因此與其他毒品相比很難被發現。警犬一般無法將其嗅出，不過警局的官員表示，「檢測技術的提高和實驗室測試的進步 」使其工作人員能夠更好地識別合成大麻。