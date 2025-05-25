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金山家長擬辦K-8普通話沉浸式學校

編譯廖宜怡／綜合報導
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鑑於學區未能滿足普通話沉浸式教育需求，家長發起開辦舊金山第一所K-8年級普通話沉浸式公立特許學校。（美聯社）
鑑於學區未能滿足普通話沉浸式教育需求，家長發起開辦舊金山第一所K-8年級普通話沉浸式公立特許學校。（美聯社）

印尼長大的舊金山居民蔡女士（Yunita Tjhai，音譯）一直很遺憾無法和只會說中文的祖父母溝通，因此希望自己的三個孩子能學會中文。蔡女士和丈夫從小就將子女送進普通話沉浸式托兒所，最大的孩子現在在舊金山僅有兩所普通話沉浸式公立小學的其中一所就讀一年級。

舊金山紀事報表示，蔡女士的丈夫哈林爾（Brian Hollinger）擔心，舊金山聯合學區未能滿足日益增長的普通話沉浸式教育需求，而且學區的財務危機可能影響孩子們的普通話教育。

今年3月，哈林爾與兩名資深教育工作者以及學區內另外兩名家長共同發起創辦舊金山第一所K到8年級普通話沉浸式公立學校的計畫，他們將這所特許學校取名為「龍門學院」（Dragon Gate Academy）。「龍門學院」將採取與舊金山聯合學區類似的沉浸式教學模式：幼稚園到三年級80%的教學將以普通話進行，其餘20%以英語進行；從四年級起，普通話教學比例將降到50%。

哈林爾說：「我們提供一個機會讓學區委員會意識到這一需求的存在，希望他們能為這些家庭提供另一種選擇，使其子女能接受幼稚園到八年級的免費公立普通話沉浸式教育。」

哈林爾表示，他們已經獲得近200名家長和教師的支持，準備在未來幾個月內將特許學校請願書提交給舊金山聯合學區委員會。現階段，他們需要至少77名準家長（第一年K到4年級預計招生人數的50%）的簽名，才有資格提出請願書。

不過，紀事報稱，由於舊金山學區長久以來一直反對增設特許學校，這個團隊可能面臨艱苦的未來。

舊金山聯合學區目前只有兩所小學和一所初中提供普通話沉浸式教學，兩所小學每個年級的入學候補名單都很長。Starr King和Jose Ortega小學下學年幼稚園總共只提供66個入學名額，其中三分之二是保留給已會說普通話的學生。

有兩個孩子在Starr King接受普通話沉浸式教育、也是特許學校共同請願人的格雷奇（Brian Grech）說：「如果考慮公平性問題，那些負擔起就讀普通話沉浸式學前班的人，擁有巨大的優勢被這些學校錄取。」

舊金山聯合學區發言人龐紅梅（Hong Mei Pang，音譯）表示，學區支持擴大語言沉浸式教學計畫，包括成立普通話沉浸式學校，他們正在與專家討論下一步措施。

舊金山 學區 印尼

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