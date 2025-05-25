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華美學校51周年校慶晚宴 逾200人同樂

記者李怡/舊金山報導
舊金山華美學校，慶祝創校51週年 ，傳承雙語教育使命。（受訪者供圖）
舊金山華美學校，慶祝創校51週年 ，傳承雙語教育使命。（受訪者供圖）

舊金山華美學校（Wah Mei School）日前舉辦第51周年春季晚宴，逾200位來賓共同參與，齊聚一堂慶祝華美半世紀以來在中英雙語教育領域的重要貢獻與傳承。

晚宴特別表彰兩位深具影響力的雙語教育領袖。教授王靈智（Ling-chi Wang）是美國亞裔民權運動的重要推手，同時也是華美學校的創辦人之一。王靈智畢生致力於社會正義與亞裔研究，晚宴現場特別表彰其在平權及學術領域的卓越貢獻。

校長司徒麗娜（Liana Szeto）為愛麗絲方愉實驗學校（Alice Fong Yu Alternative School）創校校長，是全美首間中文沉浸式K-8公立學校的開拓者，長年致力於推動多元文化與雙語教學。

晚宴另邀國際知名名廚甄文達（Martin Yan）帶來精采的中餐烹飪示範，現場展現中華美食的藝術與熱情，以及書法大師陸志達（Terry Luk）揮毫獻藝，以傳統書法展示中華文化的雅韻與精緻。

董事會主席吳嘉敏（Gabi Wu）指出，華美的成就來自整個社區的支持與信任，今晚的溫暖與鼓舞，將推動華美教育與文化傳承上持續前行。

晚宴所募得的善款，將用於支持華美的兒童與青少年教育計畫、課後充實活動及文化保育工作。

華美學校為舊金山非營利機構，致力於提供中英雙語幼兒與青少年教育，服務社區家庭，促進文化交流與代際連結。欲了解更多資訊或支持華美使命，請造訪官網：www.wahmei.org

舊金山華美學校，慶祝創校51週年 ，傳承雙語教育使命。（受訪者供圖）
舊金山華美學校，慶祝創校51週年 ，傳承雙語教育使命。（受訪者供圖）
舊金山華美學校，慶祝創校51週年 ，傳承雙語教育使命。（受訪者供圖）
舊金山華美學校，慶祝創校51週年 ，傳承雙語教育使命。（受訪者供圖）

亞裔 舊金山 公立學校

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