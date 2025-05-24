灣區勞工重返辦公室 疫後BART人潮不再 少23萬人次

新數據顯示，灣區員工正重返辦公室，但大多數人沒有乘坐公車。(電視新聞截圖)

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，灣區 委員會（Bay Area Council）的最新數據顯示，勞動大軍正在穩步重返辦公室，但他們中的大多數人並不使用大眾交通工具。

灣區委員會最新的 「重返辦公室 」（Return to Office）調查是一項為期四年的工作的一部分，該調查旨在追蹤仍在從 COVID 封鎖中恢復的地區的工作和通勤習慣。63%的受訪者表示，截至今年2月，他們混合工作模式與2021年10月的44%相比有了顯著提高，但只有不到一半的人乘坐公共運輸工具。

參與調查的200多家公司表示，46%的員工 「至少部分時間 」乘坐公車上班，高於2024年1月的35%。與此同時，根據大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission，MTC）的數據，海灣大橋（Bay Bridge）的交通量已完全回升。

舊金山縣交通局（San Francisco County Transportation Authority）最近的一份報告也顯示，在晚尖峰時段，高速公路擁堵已恢復到疫情 爆發前的水平。

灣區委員會經濟研究所（Bay Area Council Economic Institute）執行主任、「重返辦公室 」調查的主要作者貝利薩里奧（Jeff Bellisario）說：「如果你每周只需通勤一兩天，也許會更願意與堵塞作鬥爭。」

MTC的數據表明，灣區的通勤者依賴汽車是一貫的行為。早在2019年絕大多數人，或73%，獨自或與他人拼車開車上班。

灣區委員會的調查代表了一個範圍較小的群體，他們大多在舊金山或矽谷工作。總的來說，他們比該地區其他地方的通勤者有更多的公交選擇，但他們不再嚴重依賴公交。

MTC發言人古德溫（John Goodwin）指出，將2019年與2025年進行比較是很困難的。在疫情後的世界裡，許多人的日程安排都很靈活，不會從早上9點到下午5點都被束縛在辦公桌前，因此他們可能永遠不會感受到交通尖峰時段的全部壓力。

因此，許多機構都在努力吸引乘客返回。其中最主要的是BART，在疫情之前，BART每個工作日的乘客量為 40萬人次，現在則徘徊在17萬人次。

隨著時間的推移，擁擠的交通和過橋費可能將促使人們改乘火車或公共汽車，但也可能永遠無法恢復到2019 年的狀態。

如果市中心的運載量只有原來40%到50%成為常態，那麼就要思考如何調整服務了。貝利薩里奧認為，如果人們把時間都花在郊區，那麼一種選擇就是把一些交通基礎設施搬到郊區。