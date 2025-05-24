25%居民負擔不起住屋 庫比蒂諾可負擔房建造緩慢

庫比蒂諾有四分之一的居民負擔不起房屋，但可負擔房屋建造速度卻極為緩慢。(谷歌地圖)

庫比蒂諾有四分之一的居民負擔不起房屋，但可負擔房屋建造速度卻極為緩慢。由於聯邦的款項出現不定性，前途可能有更多艱難。

聖荷西 焦點報報導，庫比蒂諾因其富裕的科技世界而聞名。但在這個可負擔房屋建設緩慢的城市，有四分之一的家庭難以承受生活成本。該市向聯邦住房和都市發展部 HUD 提交的未來五年住房計劃提案以申請撥款，該計畫顯示，庫比蒂諾 2萬1137 戶家庭中有 26% 屬於低收入 家庭，這些人的工作就在附近，住在偏遠的地方會不方便，也增加通勤的成本。

同時，庫比蒂諾並沒有建造更多的住房來安置其弱勢居民。 2013 年至 2023 年間，該市的房屋存量（包括可負擔房屋）僅增加了4%，是聖塔克拉拉縣15個市鎮中增幅最低的市鎮之一。庫比蒂諾的人口接近 6萬。

庫比蒂諾預計未來五年將從HUD獲得約 194 萬美元，即每年 38萬7000 美元，用於包括低收入家庭房屋修繕和無家可歸預防服務在內的計畫。住房委員會22日一致批准了該計畫的優先事項，其中包括可負擔房屋、無家可歸者服務以及基礎設施和勞動力投資。市議會已於4月批准該法案。

由於聯邦預算削減，庫比蒂諾預期的資金可能會面臨風險—這影響到從圖書館到醫療保健等各個領域，但市政府官員表示，目前情況尚屬良好。如果市政府能收到這筆錢，可以幫助一些居民創造更多機會。

「The Rise 」是一個備受爭議的住房項目，它將填補Vallco Mall原址的空地，承諾提供890套可負擔房屋，但這項籌備已經持續了十多年。非營利組織「伊甸園住房」 (Eden Housing) 正在與縣政府合作，為教育工作者建造 250 至 300 套經濟適用房。該項目預計將於 2028 年啟用。

伊甸園住房開發主管兼執行副總裁奧斯古德 (Andrea Osgood) 表示，該計畫能夠得到保證的聯邦資金非常重要，因為早期資金有助於專案開動。