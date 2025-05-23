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南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

罷免舊金山市議員殷嘉立 近百人集會遞交1.1萬份連署

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山再掀罷免風暴，華人社區見證歷史關鍵時刻。（記者李怡╱攝影）
舊金山再掀罷免風暴，華人社區見證歷史關鍵時刻。（記者李怡╱攝影）

針對舊金山第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）的罷免行動，22日在市政廳前邁入新階段。近100名罷免民眾在市政廳前聚集宣布，已集齊約1萬1000份被認為有效的選民簽名，足以啟動對殷嘉立的正式罷免程序。

殷嘉立是舊金山史上首位出櫃的代表亞裔社區的民選官員，曾以改革派形象贏得選民支持，卻因一項深具爭議的政策，將海傍公路（Great Highway）永久關閉、改建為海濱公園，成為被罷免的焦點。

日落區居民將籌集的1.4萬支持罷免簽名遞交給選務處。（記者李怡/攝影）
日落區居民將籌集的1.4萬支持罷免簽名遞交給選務處。（記者李怡/攝影）

此次罷免運動不僅是一次選區政策爭議的反撲，更反映出舊金山基層民意與改革派之間的裂痕。當天市政廳前，近100名支持罷免的居民舉牌集會，高喊「聽見民意」口號。他們認為殷嘉立「漠視社區聲音」、「一意孤行推動不受歡迎的提案」。

舊金山再掀罷免風暴，華人社區見證歷史關鍵時刻，日落區居民將籌集的1.4萬支持罷免...
舊金山再掀罷免風暴，華人社區見證歷史關鍵時刻，日落區居民將籌集的1.4萬支持罷免簽名遞交給選務處。（記者李怡/攝影）

罷免組織領袖朱偉（Selena Chu）在現場發言說：「殷嘉立違背了我們的信任。他推動的政策不僅破壞交通，也犧牲了居民的生活品質。」

舊金山再掀罷免風暴，華人社區見證歷史關鍵時刻。（記者李怡╱攝影）
舊金山再掀罷免風暴，華人社區見證歷史關鍵時刻。（記者李怡╱攝影）

海傍公路的封閉與改建，自去年通過提案K以來爭議不斷。支持者稱它為「城市中的綠洲」，海濱公園第一天開幕即吸引逾1萬3000人造訪；反對者則指責它導致交通惡化、影響通勤，甚至損害社區的基本運作。

殷嘉立對此保持冷靜。他在辦公室中對媒體說：「我相信大多數日落區的選民會否決這場罷免，因為他們看到公園的價值，也發現交通沒有預期那麼糟。」

舊金山再掀罷免風暴，華人社區見證歷史關鍵時刻。（記者李怡╱攝影）
舊金山再掀罷免風暴，華人社區見證歷史關鍵時刻。（記者李怡╱攝影）

舊金山市選務處正進行簽名驗證，最快下周可知是否正式成案。若確認罷免成立，將再度引發一場選舉戰，對舊金山市政版圖產生重大影響。

舊金山再掀罷免風暴，華人社區見證歷史關鍵時刻。（記者李怡╱攝影）
舊金山再掀罷免風暴，華人社區見證歷史關鍵時刻。（記者李怡╱攝影）

對許多華人居民而言，這不僅是一次政策對錯的爭論，更是一場參與城市命運的公共練習。無論結果如何，這場罷免行動，已注定寫入舊金山的地方政治史，也提醒所有人：民主從來不是一張選票，而是每一次站出來的選擇。

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