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全美最貴快餐榜 舊金山13.88元居冠 前8名加州占7

記者王子涵╱舊金山報導
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隨著快餐價格上漲，近八成美國人認為快餐已成為一種奢侈品。（記者王子涵╱攝影）
隨著快餐價格上漲，近八成美國人認為快餐已成為一種奢侈品。（記者王子涵╱攝影）

快餐連鎖店長久以來是解決數百萬美國人每日餐食快捷又廉價的選擇，而隨著通貨膨脹的持續惡化，快餐價格也水漲船高。根據金融服務公司LendingTree近日的一項研究，舊金山成為全美快餐價格最昂貴的城市。灣區多個城市在最貴快餐排行榜上榜，而最貴的八座城市中就有七座位於加州

研究指出，舊金山旗艦快餐連鎖品牌的主打套餐平均價格為13.88元，為全美最高。其次是西雅圖13.48元，以及洛杉磯13.45元。具體排名分別是：舊金山13.88元、西雅圖13.48元、洛杉磯13.45元、紐約13.33元、沙加緬度13.21元、聖地牙哥13.04元、聖荷西13.03元、河濱市13.01元。

研究指出，加州自去年起實施的快餐業最低時薪提高至20元的政策，是導致多數城市快餐價格居高不下的主要原因。

根據LendingTree在2024年發布的另一項研究，隨著快餐價格上漲，近八成美國人認為快餐已成為一種奢侈品。

LendingTree表示，研究選定了全美最知名的五家快餐連鎖品牌，並挑選出每家最受歡迎的主打套餐，作為比較依據。這五家快餐品牌與其代表性餐點分別為：漢堡王（Burger King）的華堡中套餐；Chick-fil-A的經典雞肉三明治套餐；麥當勞（McDonald's）的Big Mac套餐；Taco Bell的酥脆捲至尊套餐；Wendy's的戴夫雙層牛肉堡套餐。

「分析人員在全美50個最大都會區的城市郵遞區號內，收集標準快餐套餐價格，包括主餐、配菜（通常是薯條）與飲料。」LendingTree在報告中說明，「若特定品牌在目標郵遞區號內無分店，則就近採集資料。」

儘管研究針對的是相同組合的套餐，不同地點的價格仍可能有所差異。

雖然舊金山市區並無Wendy’s或Chick-fil-A的門市，但這兩品牌在鄰近的德利市（Daly City）皆設有分店。

舊金山 加州 洛杉磯

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