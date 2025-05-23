舊金山巨型噴泉恐被拆 加拿大95歲創造者來美欲搶救

舊金山內河碼頭廣場噴泉95歲創作者歸來稱，「我是來拯救這件藝術品的」。（Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，95歲的瓦朗庫爾（Armand Vaillancourt）本周從加拿大 蒙特婁（Montreal）飛往舊金山，原因是這位舊金山內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）巨型瓦朗庫爾噴泉（Vaillancourt Fountain）的創造者意識到，他可能永遠也無法看到噴泉恢復昔日的光彩，水流從白色的混凝土管道和渠道中噴湧而出。

這座40呎高、710噸重的噴泉安裝於1971年，幾十年來噴泉笨重的「粗礦主義」（Brutalism）美學一直受到抨擊。它還經歷了1989年的Loma Prieta地震 ，那次地震對內河碼頭高速公路造成了無法修復的破壞。但噴泉卻沒有受到任何損壞，也沒有留下任何畫痕。瓦朗庫爾說，它至少還能再堅持55年。

但一項耗資3000萬元的雄心勃勃的項目正在進行中，該項目將重新設計內河碼頭廣場，並將其與毗鄰的Sue Bierman公園連接起來。去年11月，時任市長布里德（London Breed）宣布了這一計畫，並於今年3月獲得了議會的批准。

與該公告一同發布的初步效果圖並未顯示噴泉，這引起了瓦朗庫爾的女兒Oceania的注意，並通知了她的父親。該項目仍處於規畫階段。瓦朗庫爾說，市政府沒有任何代表聯繫過他。

但他不喜歡在效果圖上缺失的東西，因此，他自己訂了機票，並在本周與舊金山藝術委員會（San Francisco Arts Commission）的工作人員舉行了先發制人的聽證會，希望讓這件藝術品永存。

舊金山市公園康樂局官員表示，公園部門每年平均花費10萬元用於噴泉的維護，包括修理長期漏水和堵塞的排水溝、維修水泵、清除雜物和清理塗鴉。

社區討論的一部分是，是否可以將它移到城市的另一個地方，或者將它存放起來。瓦郎庫爾對這一想法一笑置之。

這座噴泉是他花了四年時間建造的，固定在一個40呎深的地基上，整個噴泉上都有鋼纜。在Loma Prieta地震中，噴泉甚至沒有爆管。

他贊同市政府對廣場的任何規畫，即可能拆除磚塊，代之以草地、樹木或其他自然元素。他說，只要對噴泉進行噴砂處理，使其恢復原來的白色光澤，並重新打開水流，噴泉就能完美地融入這一切。(噴泉安裝時，每分鐘3萬加侖的水流量部分是為了掩蓋附近高速公路的交通噪音）。

公園部門已經召開了一次社區宣傳會議，第二次會議將在今年春季或夏季舉行。