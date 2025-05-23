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金山公私合作 七商區街道「洗澡」 還給市民乾淨環境

記者王子涵／舊金山報導
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Avenue Greenlight將以高壓清洗、蒸汽消毒的方式，清洗包括米慎區、日落區、田德隆區、列治文區、華埠、北灘和菲爾莫爾區七個商業區的街道。（市長辦公室提供）
Avenue Greenlight將以高壓清洗、蒸汽消毒的方式，清洗包括米慎區、日落區、田德隆區、列治文區、華埠、北灘和菲爾莫爾區七個商業區的街道。（市長辦公室提供）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）22日宣布一項公私合作的全新街道清潔計畫，以高壓清洗、蒸汽消毒的方式，清洗包括米慎區、日落區、田德隆區、列治文區、華埠、北灘和菲爾莫爾區七個商業區的街道。該計畫由非盈利組織Avenue Greenlight發起，投入300萬元實現羅偉競選時的諾言「乾淨清潔的街道」。

值得注意的是，非營利組織Avenue Greenlight由億萬比特幣大亨拉森（Chris Larsen）創立，其在市長競選中曾大力資助前市長布里德（London Breed）。該組織的另一主要捐款人為風險投資家莫瑞茲（Michael Moritz），其是羅偉另一大主要競爭對手，前市長麥法恩（Mark Farrell）的資助者。莫瑞茲通過其慈善機構Crankstart支持街道清潔的計畫。

Avenue Greenlight將以高壓清洗、蒸汽消毒的方式，清洗包括米慎區、...
Avenue Greenlight將以高壓清洗、蒸汽消毒的方式，清洗包括米慎區、日落區、田德隆區、列治文區、華埠、北灘和菲爾莫爾區七個商業區的街道。（市長辦公室提供）

羅偉表示，乾淨的街道是城市復甦的關鍵。「當街道得到妥善的維護並充滿活力時，居民會走出來參與社區生活。我很高興能與Avenue Greenlight展開這項合作，攜手工務局與社區居民，對街道清潔進行額外投資。這將進一步為商業走廊注入活力，推動經濟復甦，並強化我們共同的信念：舊金山值得投資。

羅偉強調，Avenue Greenlight是對工務局現有街道清潔計畫的補充。舊金山工務局已實施多項街道清潔與維護計畫，包括CleanCorridorsSF計畫，每周派出清潔團隊對商業走廊進行高壓水洗、清除塗鴉、清洗街道，並與當地商家合作推廣清潔意識。此外還有街區清潔員（Block Sweepers）計畫，專門清掃超過700個繁忙街區；每年行駛15萬哩的掃街車；以及市中心等街區每日蒸氣消毒、塗鴉處理與垃圾清除作業等。

Ripple聯合創辦人兼董事長拉森表示：「我創立Avenue Greenlight，原是為了應對疫情，後來發現當資源直接投入到最了解社區需求的人手中時，成效最為明顯。我呼籲所有務實有行動力的市民，與我一同投資我們的城市。」

工務局局長蕭特（Carla Short）表示：「我們的清潔團隊每天24小時持續努力，產生了積極的改變，但我們也知道，清潔舊金山需要整個團隊的合作，包括市府員工、社區夥伴、居民、商家與公民團體。Avenue Greenlight這筆慷慨的投資，讓我們能集結更多資源，共同打造更具吸引力的街區。」

羅偉 舊金山 華埠

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