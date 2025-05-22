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東屋崙 族裔認同分布最平均微型社區 互相包容相處融洽

編譯組／綜合報導
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灣區族裔認同分布最平均的微型社區在屋崙。(取自屋崙市府臉書)
灣區族裔認同分布最平均的微型社區在屋崙。(取自屋崙市府臉書)

灣區族裔最多元的社區東屋崙社區(East Oakland neighborhood)，並沒有特別向外宣傳其多元文化組成，但各種不同族裔居民們相處融合，卻是顯而易見。

「舊金山紀事報」分析，黑人、美洲原住民、拉丁裔、亞裔、白人等不同族裔居民，皆住在聖安東尼奧公園(San Antonio Park)附近的東屋崙社區，是灣區九個縣中，族裔認同分布最平均的微型社區。

住在當地的居民表示，從文化角度來看，確實可感受到各種文化。例如，鄰居有瓜地馬拉人與墨西哥人、對街住著黑人，不遠處房屋住著南韓人，房東是廣東人。

中產階級化影響整個屋崙的有色人種社區，1980年屋崙市黑人人口占總人口47%；時至2020年，此一比率降至20%，街區多元文化群體越來越少見。然而，東屋崙社區距離屋崙國際大道(International Boulevard)僅有數個街區，與1990年代此街道名稱的有色人種歷史社區，相互呼應。

「舊金山紀事報」使用人口普查局2019-2023年收集的詳細人口統計數據，藉此確認何個灣區社區的人口族裔認同結構最平均。擁有1100名居民的東屋崙微型社區，是族裔群體分布最均衡的社區，社區家庭收入中位數低於阿拉米達縣家庭收入中位數的一半。

「Hella Town」作者史瓦澤(Mitchell Schwarzer)表示，1960年代時，東屋崙社區已是有亞裔、黑人與白人聚集居住的社區，一些拉丁裔居民也搬進來。系統性族裔主義與城市規畫，塑造了屋崙族裔多元化。

東屋崙社區的居民認為，因為社區內族裔多元，各族裔居民彼此包容與融合，相處融洽友好。有些人在人行道搭建臨時避難所，居民們也會前往關心，拜訪無家可歸的鄰居。儘管社區內難免時有爭吵，但都嘗試理解。

近年來，屋崙所在的阿拉米達縣經歷該地區最大規模的富有白人湧入，比灣區其他縣都可能改變當地階級與族裔組成。但是，東屋崙社區卻非如此，目前，這小塊微型社區仍存在，顯現灣區富有盛名多元族裔文化。

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