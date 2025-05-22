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多語服務改革 移民籲羅偉全額撥款 華促會：華社不能缺席

記者李怡／舊金山報導
市府推多語服務改革，不同移民社區聯合發聲，呼籲市長羅偉全額撥款。（記者李怡／攝影）
市府推多語服務改革，不同移民社區聯合發聲，呼籲市長羅偉全額撥款。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會與語言服務網絡（LANSF）21日舉行聯合記者會，呼籲市長羅偉（Daniel Lurie）全額撥款，讓語言權利不只是口號，而是實際落實在每一張表格、每一通電話、每一個政府網站上。

根據市府統計，舊金山有近19%的居民屬於「英語能力有限（LEP）」，而中文（包括粵語與普通話）就是其中主要語言之一。從申請低收入住房、看醫生、到報警求助，語言若跟不上，成了得不到幫助的主因。

市議會舉辦語言條例修正案聽證會，討論未來將包括越南語、他加祿語和西班牙語出現在重要的公告、網站、表單上。且只要市民提出翻譯需求，市府部門必須在48小時內回應。

這場語言改革背後，是不同移民社區的聯合行動。東南亞、拉美裔、菲律賓、華人社區都站出來，發出一個共同的聲音：語言，是城市服務的起點，不是阻礙。

華人權益促進會（CAA）代表在聽證會上說：「如聽不懂政府說什麼，我們就無法參與，也無法保護自己的權益。」

而這些聲音也得到了市議會的支持。市議員華頌善說：「每個舊金山人，不管說什麼語言，都應該被聽見。這是我們作為一座多元城市的承諾。語言服務不是額外的，是公平的基本條件。」語言障礙不只會造成資訊落差，更會帶來生活的無力感。

這項語言條例修正案，已經獲市議會通過。但要讓它真正生效，市長必須同意撥款。語言服務網絡估算，落實這些政策需要2290萬美元。這筆錢將確保市府部門有能力提供多語翻譯、建置語言友善網站、培訓前線人員，並出版20種語言的「了解你的語言權利」手冊。

華促會表示，當人們在街頭、在辦公室、在醫院、在學校都能聽到熟悉的語言，那不只是翻譯服務，那是這座城市對他們說：「你們屬於這裡。」語言權利，不是為了方便，是為了生存、參與與尊嚴。華人社區，不能缺席。

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