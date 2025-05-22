灣區種樹容易砍樹難 屋主可能需支付數千元清除費用

砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交規費，還可能需支付數千元的專業清除費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

在綠樹成蔭、環保意識濃厚的舊金山灣區 ，家中若有一棵大樹看似美觀又環保。對不少屋主而言，這可能是隱藏的「金錢黑洞」與行政麻煩來源。隨著城市法規日趨嚴格，砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交費用，還可能需支付數千元的專業清除成本，讓不少民眾直呼：「砍樹比裝修還難！」

在灣區，砍除某些「受保護樹種」的屋主，須向市府提出申請，並繳交高達475至957美元不等的行政手續費。即便僅是為了安全或陽光考量，許可仍需經過樹藝師評估、市府審核，程序繁瑣、排期冗長。

「我們家的樟樹根系已經頂起人行道，還入侵排水管，修理費都超過1萬元了，但市府就是不批准砍除，說樹還『健康』。」據住在灣區半島地區的李先生說，「最後還得請律師協助上訴，整整拖了一年多。」

就算取得許可，砍樹本身的費用也讓人瞠目結舌。根據灣區幾家樹木服務公司報價，砍除一棵中大型樹木（約30呎以上）費用介於1500至3000美元之間，若加上根部研磨、吊車租借與碎木清運，總費用甚至可達5000美元以上。

「現在光是請人來評估就要收幾百元，整個過程比我重鋪後院地磚還貴！」聖馬刁縣的張女士說，當初以為只要一通電話叫來工人砍樹，沒想到「行政流程和工程花費讓人崩潰」。

除了高成本與繁瑣流程，砍樹還牽涉鄰里關係。有南灣屋主因私自砍除靠近鄰居圍籬的老樹遭對方提告求償，或因修剪越界枝葉而引發糾紛。

盡管砍樹麻煩又昂貴，但環保團體認為相關法規不可放鬆。綠樹保護公益組織Canopy指出，城市老樹在調節氣溫、吸收空汙與強化社區韌性上有無可取代的作用，呼籲市府應提供更多補助與教育資源，協助屋主尋求例如定期修剪、透水鋪面、或根系導流等替代方案。