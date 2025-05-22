我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

金山市長任命「可負擔房專家」為房管局委員會新成員

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市府房屋管理局委員會新任委員修梅克。（受訪者供圖）
市府房屋管理局委員會新任委員修梅克。（受訪者供圖）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）21日宣布，任命資深可負擔住房專家修梅克（Doug Shoemaker）為市府房屋管理局委員會新成員，接替已任職12年的委員會主席、現任市估值官的郭華健（Joaquín Torres）。這場人事更替不只是換了個名字，對數萬依靠公共住房過日子的家庭來說，這將影響他們是否能更快、更穩地申請到「住得起的家」。

羅偉說：「修梅克擁有豐富的住房專業背景，也對幫助家庭安居有長期承諾。他的加入，是我們努力讓年輕家庭能在舊金山落地生根的重要一步。」

修梅克過去曾領導全加州最大的非營利住房機構Mercy Housing California，期間協助興建逾6000戶平價住宅，並推動一項3500戶的新建案。他同時成功籌得4500萬美元打造社區中心，也設立土地基金，以利後續推動更多開發案。在此之前，他亦擔任過舊金山市住房辦公室主任，負責推動HOPE SF計畫及工業走廊改建案，累積豐富的政策與實作經驗。

「能在這個時間點加入住房委員會，我感到非常榮幸。」修梅克說，「現在是個艱難時期，很多人都在為住房發愁。我希望能和市府團隊一起努力，守住這些珍貴的公共資源，幫助更多家庭穩定下來。」

卸任的郭華健自2012年起擔任主席，在他任內，舊金山房屋管理局服務的家庭數成長了20%，目前已支援1萬6545戶家庭、逾3萬名居民。他對新任命成員充滿信心：「道格既懂開發、也懂財務，更重要的是他以人為本。他知道這份工作不只是蓋房子，而是讓每個家庭有機會在這座城市安身立命。」

在舊金山這樣一個租金高昂、可負擔住房供不應求的城市，公共住房不僅是低收入家庭的避風港，也代表著一個城市對社會公平的承諾。這次人事異動，反映出市府在住房政策上的轉向與新布局。

隨著修梅克的加入，舊金山的住房局能否更有作為、更多資源會不會進入社區、等待住房的時間是否能縮短等，值得華裔社區居民關注。

郭華健卸任房管局委員，但仍是市估值官。（記者李怡╱攝影）
郭華健卸任房管局委員，但仍是市估值官。（記者李怡╱攝影）

舊金山 羅偉 低收入

上一則

灣區餐廳菜單價格10年來貴了多少？ 關稅可能再帶動上漲

下一則

著名畫家侯北人仙逝 享嵩壽108歲

延伸閱讀

誰來管舊金山公屋？新任命關乎數萬家庭的居住未來

誰來管舊金山公屋？新任命關乎數萬家庭的居住未來
羅偉提6新法案促金山經濟復甦 讓商家少花時間對付官僚

羅偉提6新法案促金山經濟復甦 讓商家少花時間對付官僚
擴充警力 羅偉擬增退休警員重返崗位薪資

擴充警力 羅偉擬增退休警員重返崗位薪資
金山警員短缺 市長羅偉啟動警力重建計畫

金山警員短缺 市長羅偉啟動警力重建計畫
羅偉發布行政命令　啟動警力重建計劃 應對警員短缺

羅偉發布行政命令　啟動警力重建計劃 應對警員短缺

熱門新聞

面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。（記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成為民眾「省錢寶地」

2025-05-19 02:19
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
聖荷西大樓交易讓臭名昭著的中資房地產帝國瀕臨崩潰。（取自Google Maps）

結束8年磨難 聖荷西惡名昭彰中資住宅終賣出

2025-05-16 02:00
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
天氣轉熱，灣區2025年水果採摘季正式展開。(取材自Pexels @Zen Chung)

舊金山灣區採摘季 逾20家果園開放預約自採 這3水果先登場

2025-05-20 17:32
面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成其他族裔「省錢寶地」

2025-05-18 21:15

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡