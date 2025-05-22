金山市長任命「可負擔房專家」為房管局委員會新成員

市府房屋管理局委員會新任委員修梅克。（受訪者供圖）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）21日宣布，任命資深可負擔住房專家修梅克（Doug Shoemaker）為市府房屋管理局委員會新成員，接替已任職12年的委員會主席、現任市估值官的郭華健（Joaquín Torres）。這場人事更替不只是換了個名字，對數萬依靠公共住房過日子的家庭來說，這將影響他們是否能更快、更穩地申請到「住得起的家」。

羅偉說：「修梅克擁有豐富的住房專業背景，也對幫助家庭安居有長期承諾。他的加入，是我們努力讓年輕家庭能在舊金山落地生根的重要一步。」

修梅克過去曾領導全加州最大的非營利住房機構Mercy Housing California，期間協助興建逾6000戶平價住宅，並推動一項3500戶的新建案。他同時成功籌得4500萬美元打造社區中心，也設立土地基金，以利後續推動更多開發案。在此之前，他亦擔任過舊金山市住房辦公室主任，負責推動HOPE SF計畫及工業走廊改建案，累積豐富的政策與實作經驗。

「能在這個時間點加入住房委員會，我感到非常榮幸。」修梅克說，「現在是個艱難時期，很多人都在為住房發愁。我希望能和市府團隊一起努力，守住這些珍貴的公共資源，幫助更多家庭穩定下來。」

卸任的郭華健自2012年起擔任主席，在他任內，舊金山房屋管理局服務的家庭數成長了20%，目前已支援1萬6545戶家庭、逾3萬名居民。他對新任命成員充滿信心：「道格既懂開發、也懂財務，更重要的是他以人為本。他知道這份工作不只是蓋房子，而是讓每個家庭有機會在這座城市安身立命。」

在舊金山這樣一個租金高昂、可負擔住房供不應求的城市，公共住房不僅是低收入 家庭的避風港，也代表著一個城市對社會公平的承諾。這次人事異動，反映出市府在住房政策上的轉向與新布局。