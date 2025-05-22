灣區餐廳菜單價格10年來貴了多少？ 關稅可能再帶動上漲

十年來您在灣區的最愛已經變得更加昂貴。（取自Pexels）

「信使報」（Mercury News）報導，自2015年以來，您最喜歡的灣區 美食的價格可能已經翻了一番。雖然通膨正在放緩，但由於該地區正準備應對川普 總統廣泛徵收關稅的影響，在不久的將來，價格上漲肯定會再次出現在菜單上。

在過去的十年中，全國通貨膨脹 率上升了36%，許多商店不得不頻繁更新價格，以至於曾經印好的價格都被紙張、記號筆和膠帶遮住了。

灣區新聞集團（Bay Area News Group）對灣區幾種標誌性食品的價格進行了跟蹤調查，看看通貨膨脹對早上吃的甜甜圈（donut）、周中的辦公室午餐或深夜的捲餅（burrito）有什麼影響。

聖荷西州立大學門外就有一家當地的快餐捲餅連鎖店La Victoria，以標誌性的橙色醬汁而聞名。2015年2月，一份普通捲餅價格5.45美元。此後，價格至少提高了八次，截至2025年5月，價格為12.95美元。

La Victoria的運營經理巴里塔（Nick Barrita）說：「包括勞動力在內，所有東西的價格都翻了一番，這簡直讓人匪夷所思。」

但在灣區，許多本地美食和大型連鎖店的價格漲幅都差不多，即使是最實惠的選擇也變得更加昂貴。2015年6月，在In-N-Out，特別是在阿拉米達門店，一個雙層漢堡（double-double）的價格是3.70美元。十年後，同樣的漢堡售價為6.25美元，上漲了69%。

2016年3月，屋崙Lakeshore大道Colonial Donuts店的一打普通甜甜圈價格甚至為12美元，但此後價格幾經更新，現在這12個甜甜圈的價格為22美元，10年間上漲了83%。

人口普查數據顯示，收入在過去十年中也有顯著增長，但沒有媒體追蹤的大多數食品增長得那麼快。加州的家庭收入中位數從2015年的6萬4500美元增長到2023年的9萬5500美元，增長了48%。該州的最低工資增長了83%，從2015年的9美元增至2025年的16.5美元。

雖然通貨膨脹在本十年的頭幾年急劇膨脹，但最近幾個月物價的逐月增長已經放緩，但根據勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的數據，並非所有價格都遵循同樣的軌跡，有些類別的價格增長甚至更快，比如雜貨和外出就餐。再加上川普總統已經對外國商品徵收了新的關稅，預計價格還會繼續上漲。