漫畫「呆伯特」作者：我和拜登同罹攝護腺癌 壽命到今夏

著名東灣漫畫家亞當斯沒有粉飾自己的病情，表示預計活不過今年夏天。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，標誌性漫畫「呆伯特」（Dilbert）的創作者，東灣漫畫家亞當斯 （Scott Adams）周一（19日）透露，他將死於前總統拜登 （Joe Biden）同樣被診斷出的攝護腺癌（prostate cancer）。

據「野獸日報」（Daily Beast）報導，現年67歲的亞當斯周一在Rumble stream節目中透露了他與攝護腺癌的鬥爭，並說他與拜登一樣的病，已經轉移到了骨頭裡。

報導稱，這位漫畫家說：「我的預期壽命可能是今年夏天，」對他來說，這種疾病 「已經讓人難以忍受。我可以告訴你，我沒有好日子過。」

亞當斯繼續說：「我很痛苦，而且總是很痛苦，痛苦會轉移到我身體的不同部位，我已經使用助行器好幾個月了。」

不過，他說，他在精神上仍然很堅強：「精神部分，你知道，我已經控制住了。」

拜登的辦公室周日（18日）宣布，這位82歲的前總統的泌尿系統症狀越來越嚴重。拜登的醫生發現了攝護腺結節，上周五（16日）告訴他已被確診為攝護腺癌，癌細胞已擴散到骨骼。

亞當斯說，他患癌症 的時間 「比（拜登）患癌症的時間更長，比他承認患癌的時間還長」。但直到周一才公開透露自己的診斷結果，因為他看到了人們對拜登的消息所做出的 「殘酷 」反應。

川普支持者亞當斯說，他預計網上的人們，尤其是他的敵人也會對他 「殘忍」，他說這些人往往是民主黨人。

「人們會說這是我咎由自取，」亞當斯說，「他們會說這是因為我過著糟糕的生活。所以我想減少人們在網上對我惡言相向的時間。」

亞當斯承認自己的預後很嚴峻，他說自己可能很快就會利用加州的「生命終結選擇法案」（EOLOA），該法案允許預期壽命為六個月或更短的身患絕症的成年人使用醫生開具的藥物結束自己的生命。

過去幾年，亞當斯在其他方面也面臨挑戰。他的著名連環畫長期以來一直是美國最受歡迎的連環畫之一，最高峰時曾在2000多家報紙上連載，但2023年，在他稱美國非裔為 「仇恨團體 」（hate group）之後，數百家報紙撤下了他的連環畫。他的職業和生活建議類書籍的出版商也取消了他即將出版和已出版的作品。