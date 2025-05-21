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羅偉提6新法案促金山經濟復甦 讓商家少花時間對付官僚

記者李怡／舊金山報導
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羅偉推動商業許可改革，擬打造出一個快速、透明、可預測的許可系統、促進經濟復甦。（記者李怡／攝影）
羅偉推動商業許可改革，擬打造出一個快速、透明、可預測的許可系統、促進經濟復甦。（記者李怡／攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）20日宣布，他所主導的「PermitSF」改革計畫已在施政百日內完成多項關鍵目標，並提出六項新立法，將從制度上簡化市內許可流程，為小型企業、家庭與市中心空置商業空間注入活力，盼藉此推動市區經濟復甦。

「當商家花更少時間對付官僚體系，他們就有更多資源投入在經營與社區建設上，」羅偉說，「我們正在為創業者與居民拆除障礙，讓舊金山成為一個讓夢想實現的城市。」

這項名為「PermitSF」的多部門改革計畫，由城市規畫局、公共工程局、建築檢查局與消防局聯合領導，目標是在一年內打造出一個快速、透明、可預測的許可系統。市府目前已達成數項短期目標，包括延長市政許可中心服務時間、取消學區文件流程、整合客服窗口、建立許可追蹤網頁與試行線上申請平台等。

羅偉推動商業許可改革，擬打造出一個快速、透明、可預測的許可系統、促進經濟復甦。（...
羅偉推動商業許可改革，擬打造出一個快速、透明、可預測的許可系統、促進經濟復甦。（記者李怡／攝影）

此外，從即日起，市府將針對較為複雜的「內部審查案件」啟用統一的「辦案時限目標」（shot clocks），提供申請人透明的時間表並納入公務員績效評估。新上線的PermitPerformance網站也將公開各單位的審件效率。

為了進一步落實改革，羅偉同時送交市議會六項新法案，包括戶外棚戶與小型商業許可的年費、簡化夜生活與演出場所的營業時間審批、降低小型裝修的檢查門檻，以及擴大市中心一樓與二樓空間的彈性使用。這些變革預計可為小商家每年節省數百至數千美元，並縮短數月審批流程時間。

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羅偉推動商業許可改革，擬打造出一個快速、透明、可預測的許可系統、促進經濟復甦。（記者李怡／攝影）

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）說，這是應有的方向，讓開業變簡單、讓創意能落地。這六項改革會讓更多人選擇在舊金山創業，重新點亮舊金山的經濟生命。

第四區市議員則特別提出支持屋主的修法，若後院陽台損壞需重建，將不再需要冗長且高成本的變更許可流程。「我們要向全世界的創業者與創意人才喊話，舊金山已準備好，歡迎你來。」

羅偉推動商業許可改革，擬打造出一個快速、透明、可預測的許可系統、促進經濟復甦。（...
羅偉推動商業許可改革，擬打造出一個快速、透明、可預測的許可系統、促進經濟復甦。（記者李怡／攝影）

多位市議員共同背書這項改革，包括孟達文（Rafael Mandelman）、殷嘉立（Joel Engardio）、謝里爾（Stephen Sherrill）、馬百樂（Bilal Mahmood）、麥德誠（Matt Dorsey）與梅義加（Myrna Melgar）等。

羅偉表示，未來幾個月市府將持續推動一整套更深入的改革，包括開發實時許可進度追蹤系統、擴大一站式申辦平台、及加強對申請案件的協作管理。這是市府邁向「服務導向政府」的第一步，也為舊金山從疫情後的經濟困境中走出，鋪平一條切實可行的復甦之路。

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