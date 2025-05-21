金山啟用攝影測速 Fulton街最嚴重

原定的33台測速攝影機同時上線，但截至本周一僅21台完成啟用，預計到6月6日才會全部上線。（交通局）

根據舊金山 交通局（SFMTA）最新數據，儘管舊金山新啟用的測速攝像機系統，截至4月實際運作的設備尚不足計畫的一半，但每天已拍下至少1000起超速違規。

據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這些位於校區及商業街等事故高發路段的測速攝像機，自4月啟用以來，已拍攝到近3萬2000輛車時速超過限制至少11哩。4月下旬才上線的Fulton街攝像機，成為違規紀錄最多的地點。

交通局指出，周二早上7至8時為違規高峰時段。4月已運行的13個測速攝像機中，位於Fulton街、Golden Gate公園邊界的Arguello大道與第二大道之間的兩部攝像機，在短短一周內發出超過8000張警告信，數量遠遠超過其他測速攝像全月的紀錄。

此外，位於北灘區與華埠 的照相機則記錄到最多時速超過限制16哩以上的「高速違規者」。

儘管目前的數據僅顯示每日各地點發出警告的數量，尚無法準確判斷經過車輛的整體違規比率或具體時段分佈，但交通局仍認為情況足以令人警惕。當局已在Fulton與Arguello路段設立大型限速標誌並加設路面警示標線，提醒駕駛減速。

交通局強調，該措施的主要目的並非懲罰，而是希望透過科技讓駕駛人「稍作調整」，提升全市道路安全。交通局宜居街道項目經理黑格（Shannon Hake）說：「大多數違規者僅超速11至15哩，代表他們只需要一點點提醒，就能改善駕駛行為。這正是這項計畫的目標。」

雖然原定的33台測速攝影機本計畫同時上線，但截至本周一僅21台完成啟用，預計到6月6日才會全部上線。延遲的主要原因在於舊金山公用事業委員會與太平洋瓦電之間的跨部門合作流程複雜所致。

4月實際運作的18台測速機中，僅有6部持續運行達28天，其餘或因技術問題暫時停擺，或於月中才開始拍攝。

交通局預期，隨著更多照相機上線，違規警告將持續上升，這有助建立更全面的監測系統，掌握駕駛違規的時間、地點與頻率。

目前超速仍屬於警告期，正式開罰將於最後一台測速攝像機啟用兩個月後、預計8月間展開。屆時，輕度違規（超速11至15哩）將處以每次50元罰款，違規程度越高，罰款也將遞增，最快可達每次500元，針對時速達100哩以上的嚴重違規者。

4月紀錄中僅有4%屬於超速21哩以上的高風險駕駛，顯示極端超速仍屬少數。