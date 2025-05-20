聖塔克拉拉縣8560萬聯邦撥款 遭川普政府取消 他憂僅「冰山一角」

聯邦取消撥款給聖塔克拉拉縣政府造成重大衝擊。 (取材自谷歌地圖)

新發布的消息指出，川普 政府稍早已取消聖塔克拉拉縣8560萬美元聯邦撥款，全部與公共衛生有關。縣政府許多官員認為，這才只是冰山之一角。

聖荷西信使報報導，在聯邦政府 大幅削減開支的情況下，川普政府取消了向聖克拉拉縣提供的三筆總額為 8560萬美元的撥款，這些撥款用於資助與 COVID-19 疫情 和疫苗相關的公共衛生計劃。

截至3月取消撥款時，已有超過98%的撥款資金被花掉，但縣執行長威廉斯 (James Williams) 和代理公共衛生官魯德曼 (Sarah Rudman) 醫師擔心，這些終止撥款只是「冰山一角」（tip of the iceberg）。這 8560萬美元只是該縣每年收到的36億美元聯邦資金中的一小部分，其中約 1.4 億美元以撥款的形式發放，用於支持從公共衛生和住房到交通和公共安全等項目。

威廉斯在一份聲明中表示，撥款終止後，「縣政府立即採取行動，索取與這些撥款相關的支出，以確保我們能夠有效地索回聯邦政府欠我們的款項。為了實現這一目標，縣政府不得不付出巨大努力，調整預算策略，並優先考慮比已往更快地取得款項。」

聖縣面臨預算不確定性，因為其預算約30%來自聯邦資金。為了應對影響，威廉斯建議從即將到來的預算案中撤出近 7000 萬美元的聯邦資金，該縣認為這些資金要麼不再可有，要麼會受到新的限制。其中，1930萬美元本應用於公共衛生部門。

同時，聯邦衛生機構宣布了大規模裁員計畫，川普政府試圖從政府網站上刪除與 LGBTQ+ 社群、愛滋病毒/愛滋病（HIV/AIDS）和生殖保健（reproductive care）相關的衛生資訊。

魯德曼說：「聯邦政府已經明確表示，他們打算拆毀我們所依賴的基礎設施，那是確保人們有機會獲得健康和安全的設施。我認為我們在聖塔克拉拉縣所做的事情非常重要的一件，事就是我們不會束手等待聯邦政府給我們的打擊。」