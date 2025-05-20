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庫比蒂諾學區校車涉多車追撞 車上24人均無受傷

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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一輛載有庫比蒂諾聯合學區師生的校車，5月19日上午在聖塔克魯茲縣17號公路南向車道發生車禍。(取材自ABC電視新聞截屏)
一輛載有庫比蒂諾聯合學區師生的校車，5月19日上午在聖塔克魯茲縣17號公路南向車道發生車禍。(取材自ABC電視新聞截屏)

據ABC新聞報導，一輛載有庫比蒂諾聯合學區（Cupertino Union School District）師生的校車，19日上午在聖塔克魯茲縣（Santa Cruz County）17號公路南向車道發生車禍。雖然事故涉及多輛車，但校車上24名學生與一名教師均未受傷。

事故發生於上午10時前，地點位於Vine Hill Road以北路段。加州高速公路巡警隊CHP指出，這起事故涉及至少三輛車，包括一輛校車、一輛MINI Cooper轎車，以及一輛從後方撞上校車的卡車。MINI Cooper也在碰撞中受損。

事發當時，校車上載有前往校外活動的師生。CHP初步調查指出，事故由卡車追撞校車引起，目前仍在進一步釐清詳細原因。

目前事故路段的南向右側車道仍封閉，尚未確定何時可重新開放。當局呼籲駕駛人避免經過該路段，並預期將有交通延誤。

CHP表示，將持續調查本案，並協助確保相關人員安全。

庫比蒂諾聯合學區通訊主任林賽（Erin Lindsey)說：「三輛庫比蒂諾聯合學區的校車是在前往科學營路途中。其中一輛校車遭遇車輛事故（被另一車輛追尾）。沒有庫比蒂諾學區的學生或員工受傷。所有師生都已經平安抵達科學營。」

加州高速公路巡警隊CHP在X平台公告了事故狀況。(取材自X平台)
加州高速公路巡警隊CHP在X平台公告了事故狀況。(取材自X平台)

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