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矽谷新生活時尚：追求身心健康、穿的住的更環保

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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室內抱石也是近來在矽谷上班族中流行的健康生活方式之一。（記者徐蓓蓓／攝影）
室內抱石也是近來在矽谷上班族中流行的健康生活方式之一。（記者徐蓓蓓／攝影）

當外界談到矽谷，多半聯想到科技創新、工程師文化與創投資金。然而，近年來在這片全球科技重鎮悄然興起一股獨特的「矽谷時尚生活方式」，融合科技實用性、環保理念與極簡美學。

矽谷的時尚風格不以浮誇為尚，而強調功能、品質與永續精神。在穿著方面，從前幾年蘋果員工愛用的Allbirds環保運動鞋、到以工程師身形設計的Everlane簡約襯衫，都是講究舒適、環保、低調但質感出眾的代表。服飾不再追求名牌標誌，而重視材料、剪裁與對地球友善的供應鏈。

居家風格亦是矽谷時尚生活的延伸體現。大量採光、自然木材、開放式廚房與植物布置成為新世代家庭住宅的標配。科技工具如智慧燈光、聲控助理、節能恆溫系統與空氣品質監測器，讓生活更便利的同時，也與「綠色生活」理念並行不悖。疫情期間，也催生了很多後院「ADU（輔助住宅單位）」作為家庭辦公室、手作工坊或藝術空間，實用又具個人特色。

矽谷對健康與運動的熱中也體現在健身生活方式上。健身已不再只是體能訓練，更是一種精緻生活的延伸。社區中隨處可見的高階健身工作室如Barry′s、Orangetheory和SoulCycle，提供結合心率監測與團體能量的課程，深受科技工作者歡迎。另類健身方式如TRX懸吊訓練、熱瑜伽（Hot Yoga）、戶外皮拉提斯與沉浸式健走課程也日漸流行。

許多新創健身品牌更與可穿戴科技結合。很多人喜歡以AI驅動的健身App可根據使用者表現即時調整課表，而智慧手表或戒指則幫助追蹤睡眠品質、心率與恢復狀態，強調科學化的身體管理。對不少矽谷人而言，這些科技並非為了競爭體態，而是實現身心平衡與專注力提升的工具。

此外，慢活文化亦在矽谷崛起，周末的農夫市集、陶藝課、冥想靜修等活動，成為居民調養身心的方式。在這裡，「時尚」不再只是外在包裝，而是一種生活選擇與價值取向的綜合體現。

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