灣區本周高溫上看逾90℉ 火災風險提高

灣區將升溫，火災危險向內陸擴展，預計到周中氣溫將達到90華氏度。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，本周，一股春季暖流正在加州 蔓延。到周中，中谷（Central Valley）和灣區 （Bay area）內陸部分地區的氣溫將攀升至華氏90多度。伴隨回暖的是火災天氣風險的增加，從周一（19日）起，陣風和低濕度將使北灣、東灣和中谷內陸地區的火災風險升高。

隨著東太平洋上空的高壓短暫收緊氣壓梯度，風向轉為偏北離岸方向，穿過沙加緬度山谷（Sacramento Valley）和狄布洛山脈（Diablo Range）以東地區。周一的天氣為升溫拉開序幕，這種天氣狀況促使在周一晚間發布紅旗警告，乾燥的偏北風將使相對濕度降至十幾度，包括北灣內陸地區、東灣和沙加緬度-聖荷昆（San Joaquin）河三角洲的部分地區。

隨著乾燥的西北風穿過聖荷昆河谷進入山脈山麓，火災天氣風險將向南擴展。陣風、低濕度和氣溫升高的疊加將導致從麥賽德（Merced）到貝克斯菲（Bakersfield）以北地區的火情風險加劇。

周一，整個灣區颳起陣風，尤其是在下午晚些時候和傍晚，有些地方的陣風接近每小時40哩。

到周二（20日），氣壓梯度將開始放緩，從而使該州大部分地區的風力減弱。但是，即使風力減弱，整個內陸地區的相對濕度仍將較低，隨著氣溫的攀升，這是一個揮之不去的問題。預計周二和周三（21日）將是本周最熱的日子，中谷的最高氣溫將達到90華氏度，南加州一些內陸地區的最高氣溫將達到三位數。灣區的內陸地區也將升溫，最高氣溫將達到90多度，而沿海地區的氣溫將保持在70和80度之間。