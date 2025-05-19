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Bay to Breakers萬人競跑 1.6萬好手參加

記者李怡╱舊金山報導
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Bay to Breakers競跑活動18日在舊金山開跑。（官網視頻截圖）
Bay to Breakers競跑活動18日在舊金山開跑。（官網視頻截圖）

一年一度的舊金山Bay to Breakers路跑賽於18日舉行，吸引逾1萬6700名登記選手，以及數以千計未登記的跑者和觀眾共同參與。這場擁有超過百年歷史的賽事不僅是競速比賽，更因其變裝傳統、歡樂氣氛與社區參與而廣受矚目，堪稱舊金山最具代表性的全民活動之一。

本屆為第112屆Bay to Breakers，從清晨8點起，參賽者陸續從市中心的Howard與Main街出發，沿12公里（約7.4哩）賽道奔向Ocean Beach。沿途經過金融區、Hayes Valley、Haight-Ashbury等街區，最終進入金門公園完成終點。部分參賽者選擇挑戰15公里加長賽道。

今年的賽事仍延續「創意至上」的傳統，眾多跑者精心打扮成蠟筆人、蜜蜂、外星人、高價蛋等，也有跑者選擇全裸上陣，僅穿跑鞋與襪子，引發現場驚呼連連。

比賽的男子組冠軍為32歲舊金山選手梅迪納(Oscar Medina)，完賽時間為37分08秒，平均每哩配速4分59秒；女子組冠軍為29歲基格爾（Julia Giguere），成績為42分27秒。非二元性別組則由28歲的卡拉米亞（Cal Calamia）以43分21秒奪冠。

除了競技與趣味兼具的變裝跑者，今年也有感人故事。來自紅木城、68歲的多明戈(Mike Domingo）連續第50次參賽。儘管在2021年被診斷出第四期腎癌，醫師預估壽命僅30個月，他依然堅持參加比賽，以28分59秒的配速完成全程。他說：「只要下定決心，什麼都做得到。」他的故事激勵了無數現場民眾。

為配合賽事，市府於當日封閉部分道路，市交通局建議民眾改搭BART與Muni地鐵，或步行穿越賽道後再轉乘公車，以減少交通衝擊。

Bay to Breakers不只是場比賽，更是舊金山多元文化、創意精神與社區凝聚力的象徵。

Bay to Breakers競跑活動18日在舊金山開跑。（官網視頻截圖）
Bay to Breakers競跑活動18日在舊金山開跑。（官網視頻截圖）

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