物價飛漲 華人超市成為民眾「省錢寶地」

面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。（記者徐蓓蓓╱攝影）

在物價不斷飆升的當下，灣區 不少家庭在日常採購上倍感壓力。然而，華人社區內的超市近來迎來一波並非華裔 的顧客潮。記者走訪發現，為了節省生活成本，越來越多其他族裔民眾開始選擇前往華人超市 購物，不僅因為價格實惠，還因為商品豐富、品質新鮮，甚至激發他們對亞洲料理的興趣。

「這裡的蔬菜比我家附近的Safeway便宜很多，品質也不錯，」住在聖荷西的非裔居民威廉斯（Thomas Williams）在某華人生鮮超市採購時表示，「尤其是水果和肉類，價格真的差很多。」

根據灣區一家連鎖華人超市的店經理表示，自2023年以來，店內非華裔顧客比例穩步上升，尤其是在通膨壓力加劇後。「我們注意到，拉丁裔、非裔、白人等族裔的顧客明顯增多，他們一開始可能只是好奇，但後來發現這裡東西便宜又新鮮，很多人都成了回頭客。」

有消費者指出，與主流超市相比，華人超市常有每日特價、新鮮現宰肉品及進口亞洲商品，有時甚至能找到在主流通路難以購得的食材。

「我現在每週至少來兩次，」來自山景城的墨裔主婦岡薩雷斯（Maria Gonzalez）說。她說最初是丈夫聽到同事介紹，帶著全家來買超市裡的自助盒飯，後來發現有些生鮮食材相當划算，購物環境也不錯。

除了價格因素，許多非華裔顧客也對亞洲食品的多樣性產生興趣。尤其是在疫情期間，居家料理成為趨勢，進而促進了他們對異國調味品與食材的接觸與需求。

面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務、甚至推出適合西方口味的亞洲速食包，期望留住這批新顧客。

隨著灣區人口多元融合，華人超市的角色也正在發生轉變——從服務單一族群的社區超市，逐漸演變為跨族裔交流的生活平台，成為抗通膨時代下一道不可忽視的風景線。