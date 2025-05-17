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工作24小時、睡地上…菲律賓裔護工被業主苛扣工資 聖縣起訴

編譯林思牧／綜合報導
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美國的住宅護理院護工，大多數是菲律賓裔。 (取材自pawis-cv.com)
美國的住宅護理院護工，大多數是菲律賓裔。 (取材自pawis-cv.com)

加州以及全國各地的住宅護理院（residential care facilities），似乎普遍有苛扣旗下護理工作人員的情況，受害人多半是菲律賓裔的護工，聖塔克拉拉縣已決定對違規的業者起訴，追討積欠的薪資。

聖荷西焦點報報導，住宅護理院是獲得執照的私人住宅，通常有六張床位，提供24小時護理和日常生活協助，包括幫助服藥、淋浴、進食或使用廁所。菲律賓勞力和移民協會 (PAWIS) 的一項調查顯示，護工通常住在這些住宅中，但有些人最終只能睡在沙發、地板、車庫裡，甚至與他們所照顧的人睡在同一張床上。

這種設施有兩種類型：針對發育障礙成年人的成人住宅護理院，和針對60歲及以上老年人的老人住宅護理院。根據 PAWIS 統計，聖縣約有700家此種院所，全加州則有7800家。

這些院所從社會服務部 (DSS) 獲得執照，以確保有一定的護理標準，但專家表示政府並不密切監督。除最低限度的夜班人員配備外，老人住宅護理院沒有其他人員配備比例，這可能會導致看護人員過度勞累和不堪重負。

此外，根據 PAWIS 的報告，DSS 不會要求提供工資紀錄來檢查業主是否提供了有關在那裡工作有多少人的準確信息，這導致業主偽造數據。焦點報以某位菲律賓女士為例，她一度是六名患有失智症的成年人的唯一護工，她每天早上5點就開始準備早餐、打掃房間、洗衣服、幫助居民洗澡、做午餐和晚餐，直到晚上9點她才停下來。但她晚上也不能睡覺，每當居民需要幫助時她就必須起來，而且每周工作七天，沒有加班費。

聖縣目前正在對住宅護理院業主因工資盜竊行為提起訴訟。它也正在組建一個由護工、業主、倡導者和政府機構組成的諮詢委員會，以要求更多的問責和更好的工作條件。

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