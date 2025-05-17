車禍別慌張 「事故清單」幫助你冷靜應對

美國平均每分鐘發生10起車禍，突如其來的事故常令人手足無措。（示意圖，取材自Pexels）

在美國，平均每分鐘發生約10起車禍，突如其來的意外往往令人措手不及。若能冷靜應對，並依照一份清晰明確的「交通事故處理清單」（Post-Accident Checklist）逐步應對，不僅可降低風險，也能保障自身權益，避免後續糾紛。建議駕駛人預先列印一份隨車備用，以便在緊急時快速參考。

事故發生後，在緊張與壓力之下，駕駛人往往難以立即判斷該如何處理，若未即時採取正確行動，恐導致保險 理賠受損、醫療延誤，甚至引發法律糾紛。本報依據警方5月最新發布的資訊，整理出一份實用的「交通事故處理清單」，列出事故當下及事後應採取的具體步驟，協助駕駛人在意外發生時保持冷靜、妥善應對。

車禍發生後保持冷靜 安全為首要原則

車禍發生後的第一步是確保安全。無論事故大小，駕駛人應立即確認自身及車內乘客安全，若車輛停在危險位置或阻礙交通，應小心移至路邊安全地點，避免二次事故發生。接著，確認現場是否有人受傷，並立即撥打911報案尋求協助，遵從警方所有指示進行處理。隨後應盡快聯絡保險公司，申請拖車服務，並記下拖車公司名稱與車輛拖往的地點，以備後續查詢。

現場蒐證不可忽略 言行須謹慎應對

在事故現場，冷靜應對並詳實記錄是關鍵。在等待援助時，與涉事駕駛人以禮相待，但避免承認錯誤或討論責任歸屬。應主動記下對方駕駛人姓名和保險資訊，並向警方及對方提供自己的聯絡與保險資料。同時，蒐集現場證據，包括所有涉及車輛的車牌、受損情況、事故現場的碎片、剎車痕、倒塌物體，以及能標示地點的路牌或地標。若現場有遮擋視線的標誌或其他可能造成事故的因素，也應拍照記錄。若有目擊者，應詢問並留下聯絡方式。

事故後續處理須確實 確保保險理賠順利