西港四口之家被撞死 親屬再告肇事司機轉移財產

2024年這起突如其來的悲劇讓West Portal社區陷入傷痛，當地社區居民在橫幅上寫著「金山悲傷」（SF Grieves）的字樣。（本報檔案照）

2024年年初發生在舊金山 西港（West Portal）社區的一起致命車禍案再起波瀾，四名罹難者的親屬指控肇事司機在民事訴訟提出後轉移財產，試圖規避賠償責任，並已向法院提起新訴訟，要求撤銷該等財務操作。

該案原告為死者奧利維拉（Diego Cardoso de Oliveira）與平托（Matilde Moncada Ramos Pinto）的父母。原告在最新提交的訴狀中指出，肇事司機方劉瑪麗（Mary Fong Lau, 音譯）在遭提告後，迅速將其舊金山的三處房產中的所有權轉移至註冊於內華達州 的兩家新成立有限責任公司，意圖隱匿資產。

「這起新訴訟揭露了方劉女士蓄意將資產置於悲痛家庭無法觸及之處。」原告律師考爾（Rebecca Coll）於周四聲明中指出，「此舉顯示劉女士無意對其行為承擔責任。」

方劉瑪麗的律師莫里斯（Seth Morris）對此否認。他表示，相關財務調整並非為了逃避潛在的賠償責任，而是根據法律與財務顧問建議而進行。

「自悲劇發生以來，方劉女士始終深感悲痛，努力理解這起意外的發生過程。」莫里斯說，「作為一位母親與祖母，她深知失去親人的痛苦，並理解罹難家庭應獲得補償。」

原告律師表示，方劉瑪麗於去年8月8日完成房產轉移，次日便向法院提出暫停民事訴訟程序，理由為刑事案件尚待審理，該項動議隨後獲准。

方劉瑪麗目前面臨四項重罪過失殺人指控，她並不認罪。她的刑事案件尚未開庭審理。

悲劇發生於2024年3月，方劉瑪麗涉嫌駕駛一輛奔馳休旅車逆向行駛，撞到西港圖書館前的公車候車亭，當時奧利維拉與平托正與其兩名年幼子女等車前往舊金山動物園。

40歲的奧利維拉與1歲兒子當場身亡。38歲的平托與年僅3個月大的嬰兒雖送醫搶救，但最終仍傷重不治。此案除刑事起訴外，也進入民事訴訟階段，原告家屬盼透過新訴訟使資產恢復可追索狀態，為罹難親人討回公道。