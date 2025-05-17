西港四口之家被撞死 親屬再告肇事司機轉移財產
2024年年初發生在舊金山西港（West Portal）社區的一起致命車禍案再起波瀾，四名罹難者的親屬指控肇事司機在民事訴訟提出後轉移財產，試圖規避賠償責任，並已向法院提起新訴訟，要求撤銷該等財務操作。
該案原告為死者奧利維拉（Diego Cardoso de Oliveira）與平托（Matilde Moncada Ramos Pinto）的父母。原告在最新提交的訴狀中指出，肇事司機方劉瑪麗（Mary Fong Lau, 音譯）在遭提告後，迅速將其舊金山的三處房產中的所有權轉移至註冊於內華達州的兩家新成立有限責任公司，意圖隱匿資產。
「這起新訴訟揭露了方劉女士蓄意將資產置於悲痛家庭無法觸及之處。」原告律師考爾（Rebecca Coll）於周四聲明中指出，「此舉顯示劉女士無意對其行為承擔責任。」
方劉瑪麗的律師莫里斯（Seth Morris）對此否認。他表示，相關財務調整並非為了逃避潛在的賠償責任，而是根據法律與財務顧問建議而進行。
「自悲劇發生以來，方劉女士始終深感悲痛，努力理解這起意外的發生過程。」莫里斯說，「作為一位母親與祖母，她深知失去親人的痛苦，並理解罹難家庭應獲得補償。」
原告律師表示，方劉瑪麗於去年8月8日完成房產轉移，次日便向法院提出暫停民事訴訟程序，理由為刑事案件尚待審理，該項動議隨後獲准。
方劉瑪麗目前面臨四項重罪過失殺人指控，她並不認罪。她的刑事案件尚未開庭審理。
悲劇發生於2024年3月，方劉瑪麗涉嫌駕駛一輛奔馳休旅車逆向行駛，撞到西港圖書館前的公車候車亭，當時奧利維拉與平托正與其兩名年幼子女等車前往舊金山動物園。
40歲的奧利維拉與1歲兒子當場身亡。38歲的平托與年僅3個月大的嬰兒雖送醫搶救，但最終仍傷重不治。此案除刑事起訴外，也進入民事訴訟階段，原告家屬盼透過新訴訟使資產恢復可追索狀態，為罹難親人討回公道。
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