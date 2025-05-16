灣區「騎車上班日」 逾百能量補給站打氣助騎行

陳家輝上班騎行途中在能量補給站補充水份。（記者徐蓓蓓／攝影）

一年一度的「騎車上班／去哪裡都騎日（Bike to Work / Wherever Day）」於16日熱力展開，吸引成千上萬灣區 居民騎上單車，以實際行動支持環保、健康與社區連結。從舊金山 到聖荷西，共設置逾百座「能量補給站（Energizer Station）」，為通勤騎士加油打氣，成為本次活動的最大亮點。

這些補給站設於通勤熱點、學校周邊與市中心路段，提供免費瓶裝水、點心、自行車用品及限量紀念品，並由志工提供地圖、路線建議與簡易維修服務。不少站點還結合地方音樂、遊戲及環保倡議，營造熱鬧、友善的社區氛圍。

在巴洛阿圖市中心，一座熱鬧補給站吸引上百名騎士停留，享用新鮮水果與能量棒。志工們協助現場車輛檢查，並發放今年限量的「Bike to Wherever Day」帆布袋與貼紙，氣氛活絡。

洛斯阿圖圖書館今年首次加入設站行列，也吸引不少居民參與。正在補給站補水的陳家輝（Mike Chan）表示，自己從疫情 期間開始騎行健身，第一次就挑戰10哩，最高紀錄則是和朋友環太浩湖一圈，共72哩。雖然平日也進行重訓與皮克球等運動，但騎行已成為他最愛的鍛鍊方式。

「我今天是騎車上班的路上經過這裡，剛好水喝完了，看到補給站非常開心，」陳家輝說。他認為活動有助於破除一般人對騎行的誤解，「很多人覺得騎車上班很困難，但活動中會有人發起集體出發，大家一起騎，就不會那麼害怕交通流量，對初學者很友善。」

主辦單位表示，今年活動特別強調「Wherever」的概念，鼓勵民眾不論目的是上班、上學、購物或拜訪朋友，都能選擇單車出行，實踐低碳生活。

根據區域交通機構統計，自1994年「騎車上班日」首次在灣區舉辦以來，今年已邁入第31屆。歷年活動有效提升公眾對自行車通勤的認識與興趣，也促進各城市改善單車基礎建設。今年參與人數與補給站點數雙創新高，顯示永續出行正逐步成為灣區民眾生活方式的一部分。